OPPO Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G: uma nova era da IA nos smartphones já chegou a Portugal

A OPPO é sinónimo de inovação no mundo dos smartphones. A marca deu mais um passo e, para complementar a série Reno 12, lançou mais 2 modelos, em Portugal: o Reno12 F 5G e o Reno12 FS 5G. Estes dispositivos vêm equipados com recursos de IA, que prometem redefinir a experiência de utilização de smartphones, tornando-os mais inteligentes e intuitivos.

Design inovador e resistência aprimorada

Com um design elegante e moderno, o Reno12 F 5G e o Reno12 FS 5G apresentam o novo Cosmos Ring Design, inspirado em relógios clássicos, e a Luz Halo dinâmica, que interage com música e notificações, adicionando um toque de personalidade ao dispositivo.

Disponíveis nas cores Laranja Âmbar e Verde Floresta, estes smartphones são finos (7,69mm e 7,76mm, respetivamente) e leves (187g), garantindo conforto e estilo. Além disso, a proteção total robusta oferece resistência à água e ao pó (IP64), assegurando durabilidade no dia a dia.

Experiência fotográfica inteligente

Destaque para a câmara principal de 50MP do Reno12 F 5G e do Reno12 FS 5G, que capta imagens nítidas e detalhadas. Com uma abertura ampla, sensor de alta qualidade e recursos de estabilização de imagem, a câmara garante fotos e vídeos de alta qualidade em diversas condições de iluminação.

Depois, temos a IA como o ponto central destes novos smartphones. O AI Eraser 2.0 permite remover objetos indesejados das fotos com um simples toque, enquanto o Smart Image Matting 2.0 possibilita recortes precisos, ideais para criar autocolantes personalizados. O AI Studio transforma retratos em avatares digitais únicos.

As ferramentas de produtividade com IA, como AI Recording Summary (resumo de gravações), AI Writer (assistente de escrita), AI Speak (leitura em voz alta de artigos) e AI Summary (resumo de textos longos), auxiliam na organização de informações e na criação de textos, tornando as tarefas diárias mais eficientes.

Desempenho e conectividade de ponta

Equipados com o processador MediaTek Dimensity 6300, o Reno12 F 5G oferece 8GB de RAM (expansível até 16GB com RAM virtual) e 256GB de armazenamento interno, enquanto o Reno12 FS 5G conta com 12GB de RAM (expansível até 20GB) e 512GB de armazenamento.

Ambos os modelos garantem um desempenho rápido e eficiente para multitarefas e jogos. A tecnologia LinkBoost IA otimiza a conectividade, adaptando-se a diferentes condições de rede para uma experiência online sem interrupções.

Já o BeaconLink garante aos utilizadores que podem fazer chamadas de voz mesmo quando não há sinal de telemóvel. Esta tecnologia exclusiva que aumenta a potência do Bluetooth possibilita o que antes era impossível.

Ecrã e bateria com muitas horas de utilização

O ecrã adaptativo inteligente de 120Hz proporciona uma experiência visual imersiva, com brilho máximo local de até 2100 nits. A tecnologia Splash Touch garante a utilização do ecrã mesmo com as mãos molhadas.

A bateria de 5000mAh oferece até 1,94 dias de utilização regular e conta com carregamento rápido SUPERVOOC TM de 45W, que carrega o dispositivo completamente em apenas 71 minutos.

Com apenas 10 minutos de carga é garantido 6,2 horas de chamadas ou 5,05 horas de vídeo. A qualidade da bateria usada pela OPPO garante uma duração de mais de 4 anos.

Muito mais do que uma escolha óbvia

O Reno12 F 5G e o Reno12 FS 5G representam um salto significativo na integração da inteligência artificial em smartphones, oferecendo recursos inovadores que facilitam a vida dos utilizadores e elevam a experiência fotográfica e de produtividade.

Com um design elegante, desempenho poderoso e recursos de IA de ponta, estes smartphones prometem conquistar o mercado português. A presença do ColorOS 14.0.1 garante uma experiência de utilização inteligente e fluída, por um design refrescante, interação intuitiva, e diversas funcionalidades que melhoram a produtividade, todas desenvolvidas sobre uma base de fiabilidade.

Preço agradavelmente ajustado ao mercado

O OPPO Reno12 F 5G (8GB+256GB) e o Reno12 FS 5G (12GB+512GB) estão disponíveis em Portugal desde 16 de julho de 2024, com preços de 379,99€ e 449,99€, respetivamente. Podem ser encontrados nas lojas da especialidade ou na loja online da OPPO.

OPPO Reno12 F 5G OPPO Reno12 FS 5G

OPPO Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G: Galeria de imagens