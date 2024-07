Samsung diz ter a solução para o maior problema dos carros elétricos

Um dos maiores problemas dos carros elétricos é a autonomia, conforme já vimos inúmeras vezes, bem como a ansiedade associada à carga da bateria. Para isto, a Samsung acredita ter a solução.

A reunir adeptos de forma paulatina, os carros elétricos são altamente tecnológicos e eficientes. Contudo, a questão da autonomia/ duração da bateria continua a representar um entrave à sua adoção, por não se tratar de um processo tão rápido quanto aquele a que os condutores estão habituados.

A Samsung SDI, a divisão de baterias sediada na Coreia do Sul, anunciou alguns pormenores relativos a uma solução para este problema da autonomia, confirmando que a empresa está a realizar testes com diferentes fabricantes de carros elétricos há mais de seis meses. Apesar de não terem sido avançados nomes, sabe-se que a Samsung já trabalhou com a General Motors, Stellantis e Hyundai.

Fornecemos amostras aos clientes desde o final do ano passado até ao início deste ano e estamos a receber um feedback positivo.

Disse Koh Joo-young, vice-presidente da Samsung SDI, no SNE Battery Day 2024, em Seul, de acordo com uma informação da agência noticiosa coreana The Elec traduzida pelo Google.

Com a solução a ser desenvolvida, a Samsung começou por anunciar que a sua nova bateria de estado sólido tem uma autonomia de até 999 km. Contudo, não se sabe como, onde e em que veículo(s) foram efetuados os testes necessários para determinar a autonomia anunciada.

As baterias de estado sólido podem aumentar a segurança mudando de líquido para sólido e, quando fabricadas no mesmo pack (que os produtos existentes), o peso é reduzido e o espaço ocupado é mais pequeno, o que pode levar a uma redução de custos no próprio veículo, pelo que os fabricantes de automóveis estão interessados nelas.

Partilhou Koh Joo-young.

De acordo com a empresa, a bateria poderá ser totalmente recarregada em 9 minutos, num tempo verdadeiramente impressionante. Assim, além de oferecer uma autonomia mais longa, poderá resolver o assunto do tempo de carregamento, também ele um entrave à adoção dos carros elétricos.

Como "não há bela sem senão", a empresa partilhou, também, que as baterias de estado sólido deste tipo são consideravelmente caras de produzir, pelo que, inicialmente, destinar-se-ão a carros elétricos de gama alta. Para modelos de entrada de segmento, haverá uma bateria mais barata, de semi estado sólido.

É possível que a produção em massa desta bateria comece em 2027.