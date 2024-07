Hyundai BAYON chega mais robusto e elegante. Crossover já está disponível por 24.410 euros

Desenhado especialmente para o mercado europeu, o novo Hyundai BAYON chega mais robusto, elegante e arrojado, procurando responder a consumidores cada vez mais exigentes. Este modelo crossover já está disponível em Portugal, a partir de 24.410 euros (sem despesas).

Apesar da inundação de carros elétricos, o mercado ainda responde, de forma muito competente, àqueles para quem a mobilidade elétrica não é uma ambição. Caso disso é o Hyundai BAYON: inspirado na cidade de Bayonne, um dos destinos mais populares no sudoeste de França, este SUV crossover é "pequeno por fora, mas grande por dentro".

Hyundai BAYON com design renovado

O BAYON tem sido distinguido pelo seu design elegante, conseguido através de proporções que agradam aos condutores. Na frente, a nova grelha abre-se na parte inferior, criando uma postura sólida. As linhas angulares, as formas triangulares e as linhas horizontais, tanto na carroçaria como na arquitetura dos faróis, realçam a largura e conferem ao BAYON um aspeto moderno.

Concebido especificamente para a Europa, o BAYON conta com um grupo ótico dianteiro contínuo, de Luzes de Circulação Diurna LED, integrado para criar uma assinatura luminosa Seamless Horizon. A forma e o padrão do para-choques dianteiro, bem como a grelha do radiador, foram melhorados para criar um aspeto mais robusto. A traseira também apresenta um para-choques redesenhado, tendo sido acrescentado um novo design de jantes de 17''.

O Hyundai BAYON encontra-se disponível num total de nove cores exteriores, incluindo quatro novas: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl. O tejadilho no opcional two-tone, pintado em Phantom Black, está também disponível com várias cores exteriores.

Interior com iluminação melhorada

O novo BAYON apresenta um interior espaçoso e bem iluminado, com foco na maximização do conforto dos passageiros dianteiros e traseiros, e um grande espaço de bagageira.

O modelo, que chega renovado, substituiu as lâmpadas tradicionais por tecnologia LED de forma a aumentar a iluminação no interior do automóvel, com lâmpadas LED para as luzes de habitáculo e luzes de cortesia, bem como com a opção de iluminação ambiente frontal multicor, permitindo ajustar a cor da iluminação interior.

Hyundai BAYON com tecnologia mais avançada

Em linha com a abordagem centrada no cliente da Hyundai, o novo BAYON oferece tecnologias de conectividade avançada. O seu habitáculo digital de última geração e as funcionalidades de infoentretenimento ficaram ainda melhores, graças à introdução de mapas com atualizações Over-the-Air (OTA).

Os clientes beneficiam agora de um painel LCD de 10,25'' e de um ecrã de navegação audiovisual de 10,25'' de série. O novo BAYON continua a oferecer características que já eram populares na versão anterior, como o painel digital de 10,25'' configurável com diferentes gráficos, dependendo do modo de condução, Apple CarPlay e Android Auto, carregador sem fios e a mais recente atualização da telemática Bluelink.

Duas portas USB-C – uma na frente e outra na traseira – facilitam o carregamento simultâneo de dispositivos tecnológicos. A porta USB-A dianteira também permite a transferência de dados, possibilitando que os ocupantes liguem o seu telemóvel ao sistema de infoentretenimento do veículo.

O que oferece em termos de segurança?

Uma série de equipamentos de condução semi-autónoma distinguem o novo BAYON, o membro mais pequeno da família Crossover/SUV da Hyundai, dos seus concorrentes.

O Sistema de Acompanhamento à Faixa de Rodagem (LFA) funciona para manter o veículo centrado na sua faixa de rodagem.

A Assistência de Prevenção de Colisão Frontal (FCA) começa por emitir um alarme e, se necessário, aciona os travões para evitar a ocorrência de uma colisão. Esta funcionalidade inclui a deteção de automóveis, peões e ciclistas. A

lém de todas estas características, o novo BAYON vem, também, equipado com Cruise Control, de série.

O BAYON também inclui várias funcionalidades que redirecionam suavemente a atenção do condutor quando a sua atenção se desvia:

O Alerta de Fadiga do Condutor (DAW) analisa os padrões de condução para ajudar a detetar uma condução sonolenta ou distraída.

Este sistema funciona em conjunto com o sistema LVDA (Alerta de Saída do Veículo da Frente), que alerta o condutor quando o veículo à sua frente começa a avançar.

O BAYON inclui agora o sistema eCall de segunda geração com base na rede 4G, que alerta automaticamente os serviços de emergência se os airbags do veículo forem acionados em caso de acidente. Em alternativa, os ocupantes podem também ativar esta função premindo um botão.

Declaração de exoneração de responsabilidade: dados sobre CO2 e emissões Emissões de CO2 combinadas em g/km do Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 6MT: 126 (ciclo WLTP).

Emissões de CO2 combinadas em g/km do Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 7DCT: 125 (ciclo WLTP).

O novo BAYON já se encontra disponível em Portugal através da rede de concessionários Hyundai e no website, a partir de 24.410 euros (sem despesas).