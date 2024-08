Apple lançou uma mão cheia de versões beta do iOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia 15, etc…

Há algumas horas a Apple deixou disponível a beta 6 do iOS 18, watchOS 11, tvOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Além disso, deixou a beta 2 visionOS, do iOS 18.1 e do macOS Sequoia 15.1. Ainda há mais qualquer coisa que foi lançada!

iOS 18 beta 6

A Apple lançou a última versão beta para programadores do iOS 18. O beta 6 chega menos de uma semana após o lançamento do beta 5, e confirma que os lançamentos estão aumentando até o outono. O foco do beta 6 é provavelmente em correções de bugs e melhorias de desempenho.

A Apple normalmente lança betas semanais ao longo do mês de agosto. O lançamento público do iOS 18 deverá ocorrer em meados de setembro, pouco depois de o iPhone 16 ser apresentado e pouco antes de chegar às mãos dos utilizadores.

iPadOS 18 beta 6, tvOS 18 beta 6, visionOS 2

Os lançamentos feitos há momentos são incrementos relacionados com o que deixou como promessa para as suas versões finais. Normalmente, a Apple lança cerca de 8 versões beta para programadores durante o verão. Portanto, estamos a chegar perto.

Este último lançamento de atualizações da versão beta 6 para programadores inclui:

iOS 18

iPadOS 18

visionOS 2

macOS Sequoia

watchOS 11

tvOS 18

HomePod 18

Nesta altura do verão, os lançamentos beta costumam acontecer semanalmente. Portanto, mesmo que atualize a sua variedade de dispositivos para a versão beta 6, lembre-se de que provavelmente estará a executar novas atualizações em cerca de uma semana.

iOS 18.1 beta 2 com Apple Intelligence disponível para programadores

A Apple está agora a lançar o iOS 18.1 beta 2 para os programadores, duas semanas depois de ter iniciado os testes beta do iOS 18.1. O iOS 18.1 inclui o primeiro conjunto de funcionalidades Apple Intelligence, incluindo um Siri redesenhado, ferramentas de escrita e muito mais.

O iOS 18.1 beta 2 está disponível para testadores beta de programadores com o número de compilação 22B5023e. Não há uma versão beta pública disponível e não há um cronograma para quando isso mudará. Além disso, o iOS 18.1 só está disponível para o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max, os dois únicos modelos de iPhone que suportam o Apple Intelligence.

Enquanto isso, o iPadOS 18.1 está disponível para qualquer iPad com um chip M1 ou mais recente, pois esses são os requisitos para executar o Apple Intelligence no iPad.

O iOS 18.1 inclui o primeiro conjunto de funcionalidades Apple Intelligence, como as Ferramentas de Escrita para reescrever, rever e resumir texto. A Siri também foi completamente redesenhada e agora suporta a capacidade de escrever para a Siri.

Existem novas funcionalidades na aplicação Mail, incluindo resumos de mensagens, ordenação por prioridades e Resposta Inteligente. O iOS 18.1 também adiciona um novo modo Reduzir Interrupções de Foco, que utiliza IA para mostrar apenas as notificações que possam necessitar de atenção imediata.

Apple lança o macOS Sequoia 15.1 beta 2 para programadores

Juntamente com o iOS 18.1 beta 2, a Apple também está a lançar o macOS Sequoia 15.1 beta 2 para programadores. Esta atualização inclui o primeiro conjunto de recursos do Apple Intelligence e chega duas semanas depois que a Apple iniciou o teste beta do macOS Sequoia 15.1 há duas semanas.

A versão beta 2 do macOS Sequoia 15.1 está disponível apenas para programadores. Não está disponível uma versão beta pública e a Apple ainda não disse quando é que isso vai mudar. A atualização está disponível para qualquer Mac equipado com um chip M1 ou mais recente.

Se ainda estiver a utilizar um Mac com processador Intel, a versão beta do macOS Sequoia 15.1 não está atualmente disponível para si.

O macOS Sequoia 15.1 apresenta o primeiro conjunto de funcionalidades Apple Intelligence, incluindo Ferramentas de escrita para reescrever, rever e resumir texto.

A Siri foi completamente reformulada e agora suporta digitação para a Siri. A app Mail tem novas funcionalidades, como resumos de mensagens, ordenação por prioridades e Resposta Inteligente. O iOS 18.1 introduz um novo modo Reduzir Interrupções Foco que utiliza IA para dar prioridade às notificações com base na sua urgência.

Há uma série de recursos do Apple Intelligence que não estão incluídos no macOS Sequoia 15.1 até o momento, como Genmoji, Image Playgrounds e integração com o ChatGPT.

Em nota de rodapé, é importante referir que a Apple também lançou o iOS 18 beta público 4... que iremos falar mais ao pormenor.