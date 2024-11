Algo impensável aconteceu: um robô tocou com uma orquestra

Estamos a ver paulatinamente os robôs e a inteligência artificial tomarem os lugares outrora ocupados por humanos. Não tenhamos dúvidas, todos seremos substituíveis... até numa orquestra!

Um requintado e afinado robô ao violoncelo

É inegável que estamos a viver tempos de mudança. Temos máquinas autónomas, robôs que substituem humanos nas mais variadas tarefas, inteligência artificial capaz de ultrapassar o cérebro de cada pessoa. Do mais grosso ofício, ao fino recorte, como um afinado instrumento de cordas numa orquestra icónica e majestosa. Sim, foi provavelmente a primeira vez que um robô tocou violoncelo em palco durante uma atuação de uma orquestra sinfónica.

Segundo a Reuters, um par de braços robóticos industriais programados pelo investigador e compositor Fredrik Gran tocou uma peça do compositor sueco Jacob Muhlrad ao lado da Orquestra Sinfónica de Malmo no início deste mês.

As imagens do evento invulgar mostram os braços a deslizar suavemente um arco pelas quatro cordas do instrumento, um pouco à semelhança de um músico humano, enquanto um apêndice impresso em 3D permite manipular o braço do instrumento, resultando numa atuação assustadora, embora rude e sem expressão.

Trata-se de uma proeza tecnológica particularmente difícil, tendo em conta a complexidade de tocar um instrumento de cordas em comparação com uma simples nota num piano ou uma batida num tambor.

Na verdade, Gran trabalhou com dois braços de robôs industriais que podiam tocar violoncelo. E eu achei isso muito interessante, porque obviamente há muitos pianos que se tocam sozinhos, mas o instrumento de cordas é tão complexo, por isso fiquei muito curioso sobre como é que ele realmente funciona.

Disse Muhlrad à Reuters.

Teoria das cordas

Muhlrad já fez experiências com tecnologia de ponta para atuações antes.

Para mim, enquanto compositor, é um pouco libertador ir além da anatomia humana quando se pensa no que escrever para um violoncelo.

Disse à Reuters.

Apesar de já estar a considerar a utilização de IA em futuras atuações, também disse que é “impossível” alguma vez “substituir totalmente os músicos ao vivo”.

E tendo em conta a performance sem brilho e sem expressão - afinal de contas, trata-se de um par de braços robóticos e não de um artista humano que aperfeiçoou o seu ofício ao longo de décadas - estamos contentes por ele continuar a ser otimista em relação aos humanos.