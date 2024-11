Que tragédia! Copernicus mostra mapa de Valência

A 29 de outubro de 2024, a Comunidade Valenciana, na Espanha, foi atingida por graves inundações que causaram a devastação generalizada e a trágica perda de mais de 200 vidas. Veja o mapa de Valência que foi partilhado pelo projeto Copernicus.

Copernicus: mapa da província de Valência a 31 de outubro de 2024 às 18h02

Em resposta à crise, o Serviço de Gestão de Emergências Copernicus (CEMS) foi ativado (EMSR773) para fornecer uma avaliação abrangente da extensão das inundações nas áreas afetadas.

O Programa Copernicus é uma iniciativa da União Europeia voltada para a observação da Terra. Visa fornecer informações e dados sobre o meio ambiente e a segurança, contribuindo para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais e monitorização das mudanças climáticas.

O mapa agora partilhado (pode ver aqui com a máxima qualidade) pelo projeto Copernicus, retrata a situação na província de Valência a 31 de outubro de 2024 às 18h02 UTC. No mapa são destacadas as áreas diretamente afetadas pelas inundações, marcadas em azul, e as áreas com vestígios residuais de inundação, indicadas por linhas verdes claras.

Através do mapeamento de dados, é possível ter uma noção que mais de 53 mil hectares foram afetados pelas cheias, com mais de 190 mil pessoas e 3.200 km de estradas potencialmente afetadas.

Esta informação é essencial para a resposta a emergências e o planeamento futuro da mitigação, demonstrando o papel essencial dos dados do Copernicus na gestão de crises causadas por fenómenos meteorológicos extremos.