Sabia que pode ouvir rádio no Apple Watch?

O Apple Watch é um fantástico equipamento. Além de tudo o que sabemos dele no que toca à saúde e bem-estar, este gadget é ótimo para servir conteúdos multimédia. Além das apps Apple Music e outras que tal, pode ainda ter um rádio para ouvirmos o excelente trabalho que hoje as nossas emissoras oferecem. Veja estas dicas que deixamos.

Há várias formas de termos conteúdo rádio no nosso Apple Watch. Hoje trazemos duas para usarem.

1 - Rádio no Apple Watch via app Música

Na aplicação Música no Apple Watch, Rádio é a casa de Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country – três estações de Apple Music com a música mais recente de uma variedade de géneros, assim como entrevistas exclusivas. Também pode ouvir emissões de rádio e estações de rádio em destaque, criadas por especialistas em música.

Assim, para ouvir rádio em Apple Music, certifique-se de que o Apple Watch está perto do iPhone ou ligado a uma rede Wi‑Fi, ou a uma rede móvel, caso o Apple Watch tenha um plano de serviço móvel.

Vamos à aplicação Música no Apple Watch. No ecrã principal, clicamos no botão Voltar, depois em “Rádio” e, depois, em “Apple Music 1”, “Apple Music Hits” ou “Apple Music Country”.

Atualmente não precisamos de auscultadores emparelhados para ouvirmos música. Podemos usufruir da coluna que os Apple Watch incorpora.

Ok, estas estações funcionam, e até nem é necessário termos uma assinatura para ouvir Apple Music 1, Apple Music Hits ou Apple Music Country.

Contudo, podemos querer ter outro estilo de música, já que temos uma assinatura. Então podemos fazer o seguinte:

Vamos à aplicação Música no Apple Watch. No ecrã principal, toque em botão Voltar, toque em “Rádio” e, depois, rode a Coroa digital para percorrer as estações e os géneros criados pelos especialistas em música. Toque num género para ver as respetivas estações e, em seguida, toque numa estação para a reproduzir.

2 - Streamlets, a rádio está no ar...

Esta é uma sugestão que já não é nova, cá pelo nosso site. Contudo, tem havido melhorias e hoje podemos usar esta app sem necessidade de ligar uns auscultadores ao relógio... entre outras coisas boas.

Portanto, tendo em conta que muitas pessoas hoje têm já acesso a dados móveis no Apple Watch ou estão a fazer alguma atividade de exterior com acesso ao Wi-Fi, deixe o seu telefone em casa e navegue por mais de 26.000 estações de rádio de todo o mundo para transmitir diretamente no seu smartwatch.

Como já deve ter percebido, falamos da app Streamlets. Com esta aplicação podemos procurar estações de rádio diretamente no smartwatch.

O serviço funciona com as transmissões em direto através de Wi-Fi ou dados móveis. Podemos usar com o Apple Wtach emparelhado com ou sem os auscultadores.

A aplicação Streamlets tem um custo de 0,99 cêntimos, mas vale bem a pena. Apesar de termos tantas app de streaming de música, rádio ainda é das boas coisas que temos para nos fazer companhia.