Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a caminho da Switch

Eis uma boa surpresa para os possuidores de Nintendo Switch e que apreciem jogos de ficção cientifica. Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition está a caminho da consola-mor da Nintendo.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition está prometido para a Nintendo Switch e com o jogo, começa uma luta pela sua sobrevivência num misterioso e perigoso mundo alienígena. Preparem-se, portanto, exploradores estelares para explorar este estranho planeta nos comandos dos vossos mech gigante.

Originalmente lançado para a consola Wii U em 2015, este RPG de ação futurista chegará à Nintendo Switch no próximo ano, com gráficos melhorados, novas narrativas e muito mais.

Estamos no ano de 2054. Os seres humanos fugiram da Terra durante uma destrutiva guerra intergaláctica. Na pele de um dos sobreviventes e membro da colónia de New Los Angeles (NLA), a sua missão consistirá em ajudar a construir um novo lar no extenso e hostil planeta Mira. Este estranho novo mundo divide-se em cinco continentes repletos de criaturas desconhecidas – algumas das quais de dimensões épicas – e os jogadores terão de lutar pelo futuro da humanidade.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition coloca o jogador no centro da ação, podendo este personalizar a sua aparência e classe. Trabalhando, em parte, para o grupo BLADE, o jogador irá ter acesso eventualmente a um poderoso Skell: um mech gigante e personalizável, proficiente em exploração e combate – que oferece uma grande variedade de opções.

Durante a aventura, os jogadores conhecerão as pessoas de NLA (New Los Angeles), ajudá-los-ão com seus problemas e criarão afinidades de forma a desbloquear missões que contêm equipamentos raros e outras recompensas.

Poderão também juntar-se a uma equipa online e completar missões específicas para múltiplos jogadores, incluindo batalhas globais de Nemesis. Será também possível recrutar avatares de outros jogadores para a equipa da história principal.