Dica Windows: Troque um endereço IP por um nome

Neste “mundo dos computadores” as máquinas são alcançáveis através de um endereço IP ou de um nome que as identifica univocamente. A tradução de nomes em IPs (e vice-versa) é feita pelo serviço de DNS, mas há um truque para fazer no seu PC.

Saiba como usar o ficheiro hosts

O serviço de DNS é considerado como o "coração" de uma rede, isto porque frequentemente usamos nomes em vez de endereços IP. Uma das principais funções deste tipo de serviços é a tradução de nomes de máquinas no seu correspondente endereço IP e vice-versa. Por exemplo, o Pplware pode ser acedido através do endereço https://pplware.sapo.pt ou https://213.13.145.24

Um serviço de DNS pode ser comparado à agenda de um telemóvel, em que o utilizador não tem de saber qual o número de telefone de uma determinada pessoa, mas sim o nome dessa mesma pessoa. Já pensou ter de decorar todos os números que possui no seu telemóvel?

No entanto, os serviços de DNS podem ser complexos a nível de implementação e em situações onde possuímos poucos computadores podemos dar a volta, por outro lado, para que a tradução de nome vs IP e vice-versa seja realizada.

Para quem não sabe, antes de uma máquina consultar o servidor de DNS definido na parte das configurações de rede, consulta um ficheiro designado de hosts.

No Windows 11 esse ficheiro encontra-se em C:\Windows\System32\drivers\etc. A título de exemplo, e para que possamos criar um “mini-serviço” de DNS vamos editar o ficheiro e acrescentar 2 máquinas com os nomes (ratix e obelix com os endereços 192.168.0.1 e 192.168.0.2, respetivamente).

# localhost name resolution is handled within DNS itself. #

127.0.0.1 localhost #

::1 localhost

192.168.0.1 ratix

192.168.0.2 obelix

Feito isto, é só guardar e pode testar através do comando ping para ver se ao escrever ratix o IP correspondente é 192.168.0.1. Para tal, n a linha de comandos execute o comando:

ping ratix

Como dica final, para quem quiser uma aplicação para o efeito, pode usar o Hosts File Editor da própria Microsoft.