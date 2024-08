“Sou a favor dos carros elétricos. Tenho de ser…”, disse Trump graças a Elon Musk

Apesar de já lhes ter sido crítico, recentemente, Donald Trump partilhou que não tem outra escolha senão apoiar os carros elétricos, uma vez que Elon Musk o "apoiou fortemente". Com este aval, pode ser que o setor não sofra (tanto), caso o multimilionário seja eleito, em novembro.

Conforme já vimos por aqui, o ex-Presidente e candidato republicano à Casa Branca tem criticado as políticas relacionadas com os veículos elétricos que a administração de Joe Biden tem aplicado. Inclusivamente, já afirmou que iria "acabar com o mandato dos veículos elétricos", caso chegasse ao cargo.

De facto, considerando a posição que se lhe conhecia até agora relativamente aos carros elétricos, esperava-se que o potencial regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América (EUA) resultasse num retrocesso em matéria de carros elétricos.

Num comício recente na Geórgia, contudo, Donald Trump disse que apoiava os carros elétricos: "Sou a favor dos carros elétricos. Tenho de ser porque, sabem, o Elon apoiou-me fortemente. Por isso, não tenho escolha".

O candidato à Casa Branca esclareceu, contudo, que os apoia como uma "pequena fatia" da indústria automóvel, em geral: "Vocês querem ter carros a gasolina; querem ter híbridos; querem ter todo o tipo de carro".

De recordar que o empresário Elon Musk tem apoiado Donald Trump, publicamente, pelo menos, desde o ataque de que foi alvo, no mês passado. Além disso, tem sido vocal, por via do X, em relação à liberdade de expressão - direito sob o qual comprou e transformou o ex-Twitter - e a valores considerados partidariamente conservadores.

