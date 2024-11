Cientistas descobrem duas espécies de árvores com potencial para gerar energia limpa

Investigadores da Autoridade Florestal do Ruanda identificaram duas espécies de árvores que são promissoras na produção de eletricidade limpa e sustentável, com o objetivo de levar energia a áreas isoladas do país.

A biomassa como alternativa aos combustíveis fósseis

O Ruanda tem como objetivo o acesso universal à eletricidade até 2030, mas muitas regiões rurais ainda não dispõem de energia fiável. Em resposta, os cientistas estão agora a estudar se a biomassa de árvores específicas, cultivadas de forma sustentável, pode gerar energia renovável, analisando várias espécies de crescimento rápido quanto ao seu rendimento energético.

Bonaventure Ntirugulirwa, um dos principais investigadores do projeto, referiu que, embora a biomassa tenha sido frequentemente negligenciada como fonte de energia, pode oferecer uma alternativa poderosa aos combustíveis fósseis.

Esta iniciativa foi concebida para responder às necessidades de eletricidade nas zonas rurais.

Afirmou, salientando que a energia da biomassa pode ajudar a reduzir a dependência dos combustíveis tradicionais e promover a sustentabilidade ambiental.

Explicou também que o objetivo do estudo era encontrar árvores que ardessem de forma eficiente, proporcionando uma fonte de energia sustentável. Acrescentou que o projeto apoiaria vários objetivos mais amplos, incluindo a melhoria do uso da terra, a melhoria do solo, a segurança alimentar, a resistência ao clima e a redução da pobreza nas zonas rurais.

A equipa conseguiu identificar dois tipos de árvores

Após uma investigação detalhada sobre vários tipos de árvores e arbustos de crescimento rápido, a equipa identificou a Senna siamea e a Gliricidia sepium como particularmente eficazes para a produção de energia. Estas árvores têm madeira densa com elevado valor calorífico, o que significa que ardem com uma produção significativa de calor, o que as torna um substituto viável dos combustíveis fósseis.

A equipa de investigação também analisou espécies de árvores versáteis, tais como Cajanus cajan, Calliandra calothyrsus, Hagenia abyssinica e Senna spectabilis. Estas espécies são adequadas para a produção de biomassa para eletricidade, beneficiando simultaneamente a agricultura e as comunidades locais.

De acordo com Ntirugulirwa, "os agricultores tiveram a oportunidade de testar diferentes práticas nas suas terras e escolher os métodos mais adequados às suas condições específicas". Os agricultores do Ruanda identificaram então as espécies que satisfaziam as suas necessidades locais.

Agora que as espécies de árvores mais promissoras foram identificadas, a equipa está concentrada em aumentar a produção de eletricidade. Ntirugulirwa salientou que o sucesso do projeto depende do envolvimento dos agricultores no cultivo de biomassa suficiente para apoiar a produção consistente de energia.

