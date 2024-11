Primeiros benchmarks mostram que o M4 Max da Apple é realmente um monstro

Esta semana, a Apple apresentou os seus mais recentes Macs com os novos chips M4. Tanto o iMac como o Mac mini apresentam atualizações significativas, mas o MacBook Pro também captou a atenção dos entusiastas, em grande parte graças à estreia do chip M4 Max.

M4 Max é o chip mais avançado da Apple até à data

O M4 Max oferece uma CPU de 16 núcleos (dividida em 12 núcleos de alto desempenho e 4 núcleos de eficiência) e uma GPU de até 40 núcleos. Esta potência também inclui uma Neural Engine de 16 núcleos, que melhora as tarefas de machine learning. A Apple combinou o M4 Max com suporte para até 128 GB de RAM, uma largura de banda de memória de 546 GB/s e até 8 TB de armazenamento na sua linha de MacBook Pro.

A Apple prometeu um salto no desempenho com o M4 Max, e os primeiros testes de benchmark parecem confirmar esse facto. Os resultados iniciais do Geekbench 6 revelam que o mais recente chip da Apple é significativamente mais rápido do que o seu anterior topo de gama, o M2 Ultra.

Nos testes do Geekbench 6, um MacBook Pro de 16 polegadas equipado com a CPU de 16 núcleos do M4 Max, GPU de 40 núcleos e 128 GB de RAM alcançou pontuações de 4.060 para desempenho single-core e 26.675 para desempenho multi-core.

E se compararmos estes números com o M2 Ultra?

No mesmo benchmark, um Mac Studio com M2 Ultra - com a sua CPU de 24 núcleos e GPU de até 76 núcleos - alcançou 2.777 em pontuações single-core e 21.351 em pontuações multi-core. Embora o M2 Ultra se tenha aguentado até agora, fica claramente para trás quando comparado com o mais recente M4 Max.

O M4 Max, portanto, mostra uma clara vantagem sobre o M2 Ultra, oferecendo um desempenho multi-core aproximadamente 25% melhor. Esta melhoria alinha-se bem com o objetivo da Apple de que o M4 Max seja o seu chip mais potente até à data.

Atualmente, o M4 Max está disponível exclusivamente nos modelos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, mas é provável que a Apple venha a expandir a sua disponibilidade. As especulações sugerem que o M4 Max poderá ser integrado nas versões atualizadas do Mac Pro e do Mac Studio já em 2025.

Uma questão em aberto é se a Apple irá introduzir uma versão "Ultra" do chip M4. Tanto a linha M1 como a M2 incluíam um nível Ultra, mas o mesmo não aconteceu com a geração M3, que se limitou às versões standard, Pro e Max.

