Novembro é Orange Season na iServices: Descontos todo o mês!

Na iServices, novembro é para aproveitar a Orange Season – haverá mais que Black Friday, serão diversos produtos da marca iS com descontos durante todo o mês.

A iServices tem já a tradição de celebrar as suas cores em novembro, com os seus clientes. A Orange Season repete-se este ano e traz a Black Friday para as lojas iServices durante todo o mês de novembro. Assim, os consumidores terão oportunidade de aproveitar preços reduzidos em inúmeros produtos da marca própria iS, para tratarem já de compras de Natal ou adquirirem para si artigos desejados.

Descontos durante todo o mês de novembro

Durante a Orange Season, de 1 a 30 de novembro, diversos produtos da iS estarão em desconto, garantindo a experiência da Black Friday durante todo o mês. As promoções vão incluir produtos populares entre os consumidores e úteis para o dia a dia, como capas de proteção para AirPods e AirTags, mas também gadgets inovadores, como o Cotonete Eletrónico com Câmara HD.

Um best-seller por semana com desconto até 50%

Para que a Orange Season seja ainda mais emocionante, a iServices vai ter em destaque um best-seller da marca diferente todas as semanas e com um desconto que pode ir até aos 50%. O desconto estará disponível apenas durante a semana em que o produto está em destaque. Os clientes que querem estar mais atentos e ter acesso antecipado devem subscrever a newsletter da iServices.

Descontos em Recondicionados ao longo de todo o mês

Estando ainda previstas descontos consideráveis nos equipamentos recondicionados – iPhones, iPads, Macbooks e Apple Watches – durante todo o mês de novembro. Para além disso a marca assegura os portes gratuitos ao longo de todo o período das campanhas.

10€ em Cartão em cada Reparação!

E uma enorme novidade desta Orange Season é que também vão existir vantagens associadas às reparações. Ao longo de todo o mês de novembro, qualquer reparação realizada beneficiará da acumulação direta de 10€ no Cartão de Cliente iServices.

Black Friday, a 29 de novembro...e ainda com mais descontos!

Quando a Black Friday chegar, a 29 de novembro, a iServices trará mais promoções em mais produtos! Para aqueles que procuram o momento ideal para investir em tecnologia e acessórios de qualidade, a Orange Season da iServices é uma oportunidade de aproveitar. Com descontos surpreendentes, produtos semanais em destaque e a promessa de uma Black Friday inesquecível, a campanha promete responder aos desejos de todos os fãs da marca e tornar novembro ainda mais laranja.