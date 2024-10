Abram alas para o poderoso RN24! Hyundai N entrega mais um elétrico de alto desempenho

No evento "N Day 2024", realizado no passado dia 25 de outubro, a divisão N de alto desempenho da Hyundai Motor Company apresentou o RN24, um Rolling Lab de próxima geração que demonstra as possibilidades dos veículos elétricos (VE) de alto desempenho do futuro.

No início deste ano, conhecemos o irreverente IONIQ 5 N, que deu forma ao sonho da Hyundai de redefinir os limites do alto desempenho 100% elétrico.

Agora, o evento anual "N Day 2024" destaca a inovação da Hyundai N e o compromisso de se destacar em tecnologias de alto desempenho, comprovadas no desporto motorizado e visão de futuro. O evento ressalva os três pilares da Hyundai N:

Corner Rascal; Racetrack Capability; Every day Sportscar.

Estes pilares refletem o compromisso da marca em criar experiências de condução divertidas e envolventes, possíveis com a tecnologia elétrica.

A Hyundai N não é apenas uma marca, mas uma representação do nosso compromisso com a inovação e o alto desempenho. O RN24 é um testemunho das nossas ambições ousadas para o futuro.

Disse Manfred Harrer, vice-presidente executivo e chefe da Unidade de Tecnologia de Desenvolvimento de Génesis e Desempenho.

Como Rolling Lab de próxima geração da Hyundai N, o RN24 é a mais recente evolução de uma série inovadora de veículos de teste que preenchem a lacuna entre a tecnologia de automobilismo e os modelos de produção N.

Originados com a série RM (Racing Midship) em 2012 e incluindo o RN22e e N Vision 74, os Rolling Labs servem como bancos de testes para tecnologias de alto desempenho.

O RN24 continua este legado, ultrapassando os limites da tecnologia de desportos motorizados e moldando o futuro dos veículos eletrificados da marca N.

Alta potência em chassis compacto e leve

A estreia global do RN24 mostra a visão da N para o futuro próximo. Inspirado pelo desejo de encaixar o conjunto propulsor EV mais potente no menor pacote possível, a Hyundai N aplicou o sistema de eletrónica de potência (PE) de duplo motor de 650 cv com capacidade desportiva do IONIQ 5 N. Este foi instalado num chassis EV compacto inspirado no Campeonato do Mundo de Ralis, resultando num EV compacto, leve e ágil.

O Rolling Lab não é apenas um veículo de teste, é uma plataforma de ponto de partida para a próxima geração de EV de alto desempenho. Reflete o espírito ousado da Hyundai N de continuar a explorar novas formas de melhorar a experiência de condução elétrica não apenas aumentando a potência e a velocidade, mas por via de um foco meticuloso na condução e precisão.

O RN24 é alimentado pelo sistema PE do IONIQ 5 N. Um conjunto de baterias redesenhado mantém a capacidade de 84 kWh do modelo de produção, mas permite uma distância entre eixos 340 mm mais curta, reduzindo-a para o tamanho do segmento B, comparável com o concorrente i20 N Rally1 Hybrid World Rally Championship (WRC) da Hyundai Motor.

Suspensão inspirada no WRC e tecnologia de desportos motorizados

O sistema de chassis do RN24 apresenta uma configuração de suspensão ao estilo WRC recentemente concebida com amortecedores com especificações de ralis e subestruturas de elevada rigidez.

Este Rolling Lab está equipado com o sistema WRC Powertrain Drive Control Logic. Este sistema avançado permite aos condutores ajustar a potência PE, a sensibilidade à aceleração, a sensibilidade regenerativa dos travões e o equilíbrio de potência PE, utilizando os botões do volante.

O desempenho de arrefecimento da bateria e do motor do RN24 é assegurado por modificações no sistema avançado do IONIQ 5 N, e a agilidade extra é alcançada por uma configuração de direção mais rápida que oferece resposta ao nível de carro de rali.

O veículo dispõe de um sistema de som externo de alta saída, com duas colunas laterais, além da configuração N Ative Sound+ do IONIQ 5 N. A trilha sonora do RN24 é aumentada por um design de para-lamas traseiro que atua como uma caixa de som, aprimorando a experiência de som.

Entre as muitas tecnologias de automobilismo de ponta do RN24, o controlo de binário do motor "Rally Mode" é um diferencial fundamental. Tal como o sistema de tração às quatro rodas da Hyundai N utilizado no i20 N Rally 1, esta configuração ajuda a otimizar a distribuição do binário para as quatro rodas.

O desempenho da tecnologia mecânica do i20 N Rally 1 é simulado pelo controlo eletrónico de binário do motor "Rally Mode" do RN24, simplificando o sistema em termos de complexidade e custo para uma aplicação mais realista em futuros carros de produção.

O e-Handbrake é outra tecnologia inspirada nos 10 anos de história da Hyundai N no WRC. Ele ajuda a reduzir o peso, eliminando a necessidade de processos físicos usados no pré-aquecimento de travão lateral e instalações de travão hidráulico que eram usadas anteriormente.

A Hyundai testou recentemente esta tecnologia numa etapa do Rali da Europa Central do WRC. Inspirada nos conceitos do WRC, não só garante a segurança dos ocupantes, como também aumenta o desempenho geral e a estabilidade do veículo durante manobras a alta velocidade.

A aplicação de N Performance Parts inclui jantes Elantra N de 19 polegadas em preto mate que aumentam a estética do veículo e contribuem para o seu desempenho.

Além disso, o RN24 está equipado com um spoiler dos modelos Touring Car Racing (TCR) da Hyundai Motorsport. Este spoiler melhora o desempenho aerodinâmico, potencializando a agilidade e estabilidade. O RN24 também implementa elementos impressos em 3D para melhor rigidez e redução de peso.

Esta combinação de características inovadoras define a abordagem do RN24 e da Hyundai N ao design, tecnologia e desempenho, ultrapassando os limites da tecnologia de desportos motorizados elétricos.

O RN24 exemplifica o compromisso da Hyundai N com o avanço da tecnologia de automobilismo elétrico, priorizando a experiência de condução em vez de números de especificações. Este Rolling Lab prova que ainda há potencial inexplorado para EV de alto desempenho e, com novas tecnologias à frente, há muito o que esperar.

Disse Joon Park, vice-presidente do N Brand Management Group.

Especificações do Hyundai RN24

Mais detalhes sobre o "N Day 2024":

Vídeo original aqui.