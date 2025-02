Como tirar o barulho das escovas limpa para-brisas?

Um veículo tem vários componentes que necessitam de manutenção. As escovas limpa para-brisas são um exemplo e, obviamente, em tempo de chuva é importante sabermos se estão em condições. Outra questão é o barulho que as mesmas podem fazer. Se tal acontecer, siga as seguintes dicas para tentar resolver o problema.

As escovas limpa para-brisas devem ser trocadas regularmente para garantir uma boa visibilidade e segurança ao conduzir, especialmente em condições climáticas adversas. No entanto, se as escovas limpa para-brisas ainda estiverem em condições e fizerem barulho, pode tentar fazer o seguinte.

Dicas para tirar barulhos das escovas limpa para-brisas

Limpar as escovas e o para-brisas

Use um pano limpo com água e detergente neutro para remover sujidade ou resíduos das borrachas das escovas e do vidro. Muitas vezes, a sujidade acumulada é a responsável pelo barulho.

Verificar o alinhamento das escovas

Se as escovas não estiverem alinhadas corretamente com o para-brisas, podem fazer barulho. Ajuste-as para garantir que estejam bem posicionadas.

Lubrificar as borrachas

Utilize um produto específico para borrachas, como spray de silicone, para as tornar mais flexíveis. Evite produtos à base de petróleo, pois podem ressequir a borracha.

Verificar a pressão das escovas

Se o braço do limpa para-brisas não estiver a exercer pressão suficiente ou estiver a exercer pressão a mais, o movimento pode gerar ruído. Ajuste a pressão, se possível.

Trocar o líquido do limpa para-brisas

Um líquido de baixa qualidade ou a sua ausência pode fazer com que as escovas "raspem" no vidro. Certifique-se de usar um bom líquido de limpeza.

Se, após estas dicas, o problema persistir, poderá ser necessário verificar se o braço do limpa para-brisas ou o mecanismo está danificado.