E Porque Hoje é Sexta

Ti Maneli, alentejano de Castro Verde, pensou bem e decidiu que os ferimentos que sofreu num acidente de trânsito eram sérios o suficiente para levar o dono do outro carro ao tribunal. No tribunal, o advogado do réu começou por perguntar ao Ti Maneli:

– O Senhor, na altura do acidente, não disse “Estou ótimo”?

Ti Maneli responde:

– Bem, eu vou contar o que aconteceu. Eu tinha acabado de colocar a minha mula favorita na camionete…

– Eu não pedi detalhes! – Interrompeu o advogado. – Responda somente à questão:

– O Senhor não disse, na cena do acidente, “Estou ótimo”?

– Bem, eu coloquei a mula na camionete e estava descendo a rua…

O advogado interrompe novamente e diz:

– Meritíssimo, estou tentando estabelecer os factos. Na cena do acidente este homem disse ao soldado na GNR que estava bem. Agora, várias semanas após o acidente ele está tentando processar o meu cliente, e isto não pode ser. Por favor, poderia dizer-lhe que deve responder somente à minha pergunta.

Mas, nesta altura, o Juiz mostra-se muito interessado na resposta do Ti Maneli e diz ao advogado:

– Eu quero ouvir a versão dele.

Ti Maneli agradece ao Juiz e prossegue:

– Como ê stava dizendo, coloqui a mula na camionete e estava descendo a rua quando uma pick up passou o sinal vermelho e bateu num lado da minha camionete. Eu fui lançado fora do carro para um lado da rua e a mula foi lançada pro outro lado. Eu fiquei muito ferido e mal me podia mexer. Mas eu conseguia ouvir a mula zurrando e grunhindo e, pelo barulho, percebi que ela estava muito ferida. Em seguida chegou o soldado da GNR. Ele ouviu a mula gritando e zurrando e foi ver como ela estava. Depois de ter olhado bem para a mula, abanou a cabeça, pegou na pistola e deu-lhe três tiros. Depois ele atravessou a estrada com a arma na mão, olhou para mim e disse:

– A sua mula estava muito mal e eu tive de a abater. E o senhor, como é que se está a sentir?

– Aí ê pensi bem e disse:…… Eu? Eu tou ótimo… Pôrra, ia dizer que tava mal, não???