DeepSeek restringe o acesso à sua API: servidores não estão a aguentar

Apenas algumas semanas após ter abalado a indústria da inteligência artificial (IA), a DeepSeek vê-se forçada a interromper temporariamente a adição de créditos na sua API, citando limitações na capacidade dos seus servidores.

Procura pela API da DeepSeek não para de crescer

De acordo com a Bloomberg, a DeepSeek tomou esta medida para evitar problemas de estabilidade no serviço. A suspensão é temporária e não afetará os utilizadores que já adquiriram créditos, os quais poderão continuar a ser utilizados até se esgotarem. No entanto, a empresa não indicou uma data para o retorno da funcionalidade.

Devido às atuais limitações de recursos do servidor, suspendemos temporariamente as recargas na API para evitar potenciais impactos nas suas operações. Os saldos existentes ainda poderão ser utilizados para chamadas. Agradecemos a vossa compreensão!

Esta decisão surge depois de a DeepSeek ter reduzido significativamente os preços do seu serviço. Embora a versão gratuita da IA continue disponível para os utilizadores, as empresas e programadores que pretendam integrá-la nas suas aplicações têm de pagar uma taxa por cada milhão de tokens processados.

Recentemente, a empresa aplicou um desconto de 50% nos seus modelos de chat e raciocínio, o que terá aumentado a procura.

A suspensão na compra de créditos é um indício do crescimento acelerado da DeepSeek, mas também evidencia dificuldades na expansão da sua infraestrutura. A empresa parece não estar a conseguir aumentar a capacidade dos seus servidores ao ritmo necessário para responder à elevada procura.

Alguns programadores que integram o modelo DeepSeek R1 nos seus chatbots referem poupanças significativas. Theo Browne, CEO da Ping, afirmou que o custo de utilização da DeepSeek tem sido 25 vezes inferior ao do Claude 3.5 Sonnet, com resultados consideravelmente melhores.

Para agravar a situação, a DeepSeek tem sido alvo de ataques em grande escala. No final de Janeiro, um ataque causou perturbações nos registos, e atualmente o estado do serviço online e da API é descrito como "Desempenho degradado". Como resultado, algumas queries podem demorar até 100 vezes mais do que o normal a obter uma resposta.

Não há, para já, uma solução definitiva para a situação, mas a DeepSeek garantiu que continuará a monitorizar quaisquer problemas adicionais e a implementar soluções conforme necessário.

