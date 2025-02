Vale de Judeus vai receber os primeiros testes de inibidores de sinal de telemóvel e drones

Conforme avançado pela imprensa nacional, os primeiros testes com inibidores de sinal de telemóvel e drones serão conduzidos na prisão de Vale dos Judeus, em Alcoentre. Este projeto-piloto procura reforçar a segurança nas prisões.

A instalação de inibidores de sinal para telemóveis nas cadeias portuguesas é uma das medidas mais importantes para garantir a segurança. Esta é, aliás, a posição assumida pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, após a ministra da Justiça ter anunciado o lançamento do concurso para a colocação destes equipamentos em todas as cadeias do país.

Num investimento que vai ultrapassar os 10 milhões de euros, conforme informámos, a instalação de inibidores de sinal de telemóvel e drones deve-se à necessidade de bloquear a rede de telemóvel, por existirem reclusos a utilizar estes equipamentos no planeamento de fugas ou negócios de droga.

Afinal, após a fuga de cinco reclusos, em setembro, o Governo avançou com uma auditoria às 49 prisões do país, detetando falhas e fragilidades.

Segundo avançado pelo Diário de Notícias, o Ministério da Justiça decidiu que os primeiros testes com inibidores serão conduzidos na prisão de Vale dos Judeus.

Este projeto-piloto, que visa reforçar a segurança nas prisões, vai ser replicado em todo o país, posteriormente.

O concurso público vai ser lançado ainda este ano.