Semana de lançamentos da Apple termina com a apresentação do novo MacBook Pro

Numa semana repleta de lançamentos, a Apple deixou uma das melhores novidades para o final: o MacBook Pro, o seu portátil topo de gama, que chega com o potente M4.

Depois de conhecermos o novo iMac e o novo Mac mini, a Apple mostrou, oficialmente, o seu portátil mais poderoso: o MacBook Pro.

Este portátil será o primeiro a estar equipado com o recém-anunciado chip M4 Max como uma opção atualizável.

Novo topo de gama da Apple chega com uma autonomia tentadora

O novo MacBook Pro chegará com ecrãs Liquid Retina XDR de 14 e 16 polegadas, atingindo um pico de 1000 nits de brilho. Ambos os tamanhos são fornecidos com as opções M4, M4 Pro e M4 Max e uma câmara Web de 12 megapíxeis.

Os modelos M4 Pro e Max estão a receber as suas portas Thunderbolt 4 atualizadas para Thunderbolt 5. Segundo a Apple, a duração da bateria é de 24 horas, ou seja, a maior duração já registada em qualquer MacBook.

Como não poderia deixar de ser, a Apple Intelligence é uma das grandes promessas para este novo MacBook, tendo a primeira onda de recursos chegado com o lançamento do macOS Sequoia 15.1, na segunda-feira, incluindo ferramentas de escrita, limpeza de imagens, resumos de artigos e uma experiência da Siri redesenhada.

A próxima versão desta Inteligência Artificial da Apple, altamente personalizada, deverá disponibilizar a maioria das restantes funcionalidades prometidas pela Apple, em junho, incluindo Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence, Image Wand e integração com o ChatGPT.

Ambos os modelos começam com uma base de 16 GB de memória.

Preço e disponibilidade

Os modelos de MacBook Pro estão disponíveis para pré-encomenda a partir de hoje, com os envios agendados para o dia 8 de novembro.

O preço para o MacBook Pro de 14 polegadas começa nos 1949 euros, e o preço para o modelo de 16 polegadas começa nos 2999 euros.

