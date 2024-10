A Samsung Galaxy AI já consegue falar no nosso português de Portugal

A Samsung Portugal anunciou hoje o lançamento da Galaxy AI em português de Portugal, disponível a partir de hoje em todos os dispositivos compatíveis. Com esta atualização, a inteligência artificial da Samsung não só compreende e fala a língua portuguesa, como também reconhece as nuances e particularidades do português falado em Portugal, incluindo sotaques e expressões regionais.

A chegada da Galaxy AI em português de Portugal representa um passo importante na interação entre utilizadores e tecnologia. Com a capacidade de compreender e responder em português de Portugal, a Galaxy AI torna-se uma ferramenta ainda mais poderosa para a comunicação, permitindo aos utilizadores interagir com os seus dispositivos de forma mais natural e intuitiva.

A Samsung reforça o seu compromisso com o mercado português ao investir no desenvolvimento da Galaxy AI em português de Portugal.

Este esforço demonstra a importância que a empresa atribui à cultura e identidade portuguesas, promovendo a inclusão e a acessibilidade à tecnologia para todos os utilizadores.

Funcionalidades da Galaxy AI em português de Portugal:

Tradução em Tempo Real : Traduz chamadas telefónicas em tempo real, nos dois sentidos, com transcrição de voz e texto.

: Traduz chamadas telefónicas em tempo real, nos dois sentidos, com transcrição de voz e texto. Intérprete : Permite conversas em tempo real com tradução instantânea numa vista de ecrã dividido, facilitando a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes.

: Permite conversas em tempo real com tradução instantânea numa vista de ecrã dividido, facilitando a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Assistente de Chat: Ajuda a aperfeiçoar o tom das conversas, garantindo uma comunicação mais clara e eficaz.

A Samsung está a trabalhar para adicionar funcionalidades de tradução de texto à Galaxy AI em português de Portugal, que estarão disponíveis em breve. A Galaxy AI em português de Portugal já está disponível para todos os dispositivos Samsung compatíveis com esta funcionalidade.

Com o lançamento da Galaxy AI em português de Portugal, a Samsung democratiza o acesso à inteligência artificial e oferece aos utilizadores portugueses uma experiência tecnológica mais completa, personalizada e intuitiva.