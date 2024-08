Preparado para usar a IA? Esta ferramenta avalia o seu PC e o seu smartphone

Com a chegada da IA a novos dispositivos, os utilizadores ficam sem saber qual a sua real capacidade. Estes dispositivos dependem do hardware presente para oferecer mais ou menos capacidades. Uma nova ferramenta dos criadores do Geekbench chegou agora para ser o benchmark neste campo. O Geekbench AI será assim o futuro padrão.

A Primate Labs, os criadores do Geekbench, apresentaram um novo teste de benchmark de IA chamado Geekbench AI. Este está disponível para iOS, Android, Windows, macOS e Linux e irá mostrar-lhe a rapidez com que o seu dispositivo pode lidar com tarefas de aprendizagem automática do mundo real.

A nova ferramenta de benchmark era anteriormente conhecida como Geekbench ML durante a sua fase de testes e está agora disponível para utilização geral. Avalia o desempenho da CPU, GPU e NPU em tarefas de aprendizagem automática e baseia a sua pontuação na precisão e velocidade.

Cada teste realizado no Geekbench AI fornece três pontuações: precisão única, meia precisão e quantizada. As pontuações têm também uma medida de precisão para ver com que precisão os modelos conseguem realizar as tarefas, e existe uma comparação com a eficiência relativa ao longo do tempo.

O Geekbench AI suporta uma infinidade de estruturas de IA, incluindo CoreML para macOS e iOS, OpenVINO para Windows e Linux, QNN para Arm PCs com Snapdragon. Tem ainda suporte para estruturas específicas de fornecedores para dispositivos Android.

Cada carga de trabalho é testada em pelo menos cinco iterações para garantir que os dispositivos atingem o seu pico durante os testes. O Geekbench AI está integrado no browser Geekbench e suporta comparações cruzadas entre dispositivos.

Esta deverá ser a ferramenta padrão para avaliar as capacidades de processar a IA de qualquer dispositivo. O seu suporte multi-plataforma garante uma utilização transversal e que pode assim avaliar esta capacidade de forma arealmente universal. Teste já esta proposta e veja se está ou não preparado para a IA.