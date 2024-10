Xiaomi 15 e 15 Pro já chegaram ao mercado, acompanhados de novos tablets e relógios

Da China, o mundo já recebeu as novidades da Xiaomi, com destaque para os mais recentes smartphones de topo da marca. Num evento com cerca de três horas e meia, a empresa mostrou os novos Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, bem como a versão mais recente do seu sistema operativo, tablets, relógios e até eletrodomésticos. O carro SU7 Ultra já, também, oficial!

A Xiaomi é já uma referência no mundo dos gadgets, dando cartas em mercados-chave, como o dos smartphones e dos smartwatches. Com um alargado leque de utilizadores que lhe são já fiéis, a Xiaomi traz novidades frequentes, com novos produtos a responderem às necessidades, bem como desejos, do mercado.

Primeiro, os aguardados topos de gama: Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro

A China recebeu, hoje, o evento de apresentação dos novos topos de gama da Xiaomi. As estrelas do dia foram os mais recentes modelos Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro, os primeiros smartphones no mercado a utilizar o novo Snapdragon 8 Elite da Qualcomm.

Uma vez que procura conquistar os utilizadores do segmento de marcado alto, a Xiaomi equipou com mestria estes modelos.

Enquanto o Xiaomi 15 tem um ecrã AMOLED de 6,36'', o Xiaomi 15 Pro tem um ecrã de 6,73''. Ambos oferecem um brilho máximo de 3200 nits, HDR10+ e 120 Hz, apesar de a resolução ser maior no Xiaomi 15 Pro - o Xiaomi 15 Pro oferece uma resolução de 3200 x 1440 pixeis e o Xiaomi 15 uma de 2670 x 1200 pixeis.

Ambos os smartphones estarão disponíveis com 12 GB e 16 GB de RAM e 256 GB, 512 GB e 1 TB de armazenamento.

Em termos de fotografia, as semelhanças mantêm-se, com ambos a apresentarem uma câmara principal de 50 MP, uma grande angular de 50 MP e uma teleobjetiva de 50 MP.

Apesar disso, importa destacar que o Xiaomi 15 Pro tem uma teleobjetiva equivalente a 120 mm, enquanto a teleobjetiva do Xiaomi 15 é equivalente a 60 mm.

Em relação à bateria, o Xiaomi 15 chega com uma capacidade de 5400 mAh e o Xiaomi 15 Pro com 6100 mAh, isto é, uma adição de 790 mAh e 1220 mAh, comparativamente aos modelos Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, respetivamente.

Preço do Xiaomi 15 e do Xiaomi 15 Pro O Xiaomi 15 estará à venda a partir de 4499 yuan (cerca de 584 euros), e o Xiaomi 15 Pro começará nos 5499 yuan (cerca de 714 euros).

Depois, o sistema operativo HyperOS 2.0

O HyperOS chegou, também hoje. A nova versão do sistema operativo da Xiaomi, baseado no Android, é a primeira grande atualização do HyperOS.

Chega com mudanças na interface, animações melhoradas e muita Inteligência Artificial (IA). É verdade! Graças ao HyperAI, a Xiaomi entrega, agora, ferramentas e funções baseadas em IA.

A nova versão do sistema operativo da Xiaomi estará disponível em várias categorias de produtos. Disponível apenas na China, a empresa alargará o lançamento da atualização nos próximos meses, gradualmente.

A Xiaomi mostrou novos tablets: Pad 7 e Pad 7 Pro

Apesar de o evento ter-se focado nos smartphones, que darão muito que falar nos próximos tempos, especialmente a par do lançamento dos topos de gama de outras marcas, a Xiaomi apresentou, também, o Pad 7 e o Pad 7 Pro, os seus novos tablets.

Ambos os modelos apresentam um ecrã de 11,2'', com resolução de 3,2 K, 144 Hz, 345 PPI e 800 nits de brilho.

Os dois modelos têm uma bateria com capacidade de 8850 mAh, apesar de a bateria do Xiaomi Pad 7 Pro ter carregamento rápido de 67 W e a do modelo mais barato ter de 45 W.

A principal diferença entre os dois tablets é o processador: o Xiaomi Pad 7 tem um Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 e o Xiaomi Pad 7 Pro está equipado com o Snapdragon 8s Gen 3.

O modelo mais caro chega, também, com câmaras melhores.

Preço do Xiaomi Pad 7 e do Xiaomi Pad 7 Pro O Xiaomi Pad 7 estará à venda a partir de 1999 yuan (cerca de 259 euros), e o Xiaomi Pad 7 Pro estará disponível a partir de 2499 yuan (cerca de 324).

Os relógios não foram esquecidos: novos Watch S4 e Smart Band 9 Pro

Xiaomi Watch S4

O primeiro smartwatch com HyperOS 2.0 será o Xiaomi Watch S4. Este modelo de smartwatch chega com um ecrã AMOLED de 1,43'', uma taxa de atualização de 60 Hz e 326 PPI. O ecrã tem um brilho de 1500 nits com picos de 2200 nits.

Relativamente à bateria, a Xiaomi anuncia até 15 dias de utilização ou cinco dias, caso tenhamos o ecrã do Watch S4 sempre ligado.

Preço do Xiaomi Watch S4 O Xiaomi Watch S4 estará à venda por 999 yuan (cerca de 130 euros).

Xiaomi Smart Band 9 Pro

A pulseira dedicada à monitorização da saúde e da atividade física da Xiaomi recebeu uma versão Pro, com a chegada da Smart Band 9 Pro.

Esta possui um ecrã AMOLED de 1,74'', 336 PPI, taxa de atualização de 60 Hz e 1200 nits de brilho. Estará disponível em várias cores.

Preço da Xiaomi Smart Band 9 Pro A Xiaomi Smart Band 9 Pro estará à venda a partir de 399 yuan (cerca de 52 euros).

Novidades vão mais além...

Conforme sabemos, a Xiaomi vai além dos smartphones, dos smartwatches e dos tablets, pelo que, a par das novidades que vimos acima, a empresa mostrou, ainda, novos eletrodomésticos, desde televisores, máquinas de lavar roupa, frigoríficos e aparelhos de ar condicionado.

Sobre o aguardado Xiaomi SU7 Ultra, que chegou hoje, também, falar-lhe-emos num próximo artigo.

Ao longo do tempo, vamos conhecer melhor cada uma das propostas que a Xiaomi apresentou, hoje, na China.