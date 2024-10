Xiaomi SU7 Ultra já é oficial! Versão de estrada desta bomba já tem preço e data de lançamento

A Xiaomi teve muitos motivos para celebrar. Por um lado, a apresentação de muitas novidades no mercado dos smartphones, com argumentos de peso. Por outro, revelou uma verdadeira bomba para reforçar a sua aposta no mercado automóvel: o Xiaomi SU7 Ultra.

Em poucos meses, a Xiaomi deixou de ser uma empresa exclusivamente de tecnologia para se tornar num dos principais fabricantes de carros elétricos. Nem mesmo os mais otimistas na gestão, como o seu CEO Lei Jun, esperavam o sucesso do Xiaomi SU7, que continua a vender ao ritmo a que é produzido. Agora, chega uma nova versão deste carro elétrico, ainda mais potente e desportivo que a versão Max.

O Xiaomi SU7 Ultra é o carro mais desportivo da marca até à data, algo evidente pelo seu spoiler traseiro. No entanto, é possível encontrar muitas diferenças entre o carro apresentado agora e aquele que a marca anunciou há meses.

Inicialmente, a Xiaomi criou um protótipo do SU7 Ultra, concebido exclusivamente para bater o recorde de Nürburgring-Nordschleife. E foi isso mesmo que conseguiu, com o tempo de 6:46:874, o mais rápido que um carro de quatro portas já percorreu neste circuito. Mas foi impossível que este protótipo chegasse ao mercado tal como está, por várias razões. Muitas das suas peças são feitas de fibra de carbono para reduzir o peso, e alguns componentes não são práticos para o uso diário.

O Xiaomi SU7 Ultra apresentado agora é a versão de rua do protótipo, e mantém muitas das suas características, adaptando-se à utilização diária. Ainda assim, permanecem alguns dos detalhes mais extremos, como o splitter dianteiro com componentes aerodinâmicos, bem como o spoiler traseiro. Ao todo, a Xiaomi afirma que o pacote aerodinâmico oferece um suporte de 285 kg.

O exterior do carro não é o único elemento que foi adaptado. O SU7 Ultra tem um interior de design exclusivo, com novos bancos desportivos, mas suficientemente confortáveis para uma viagem, e um novo volante revestido em alcântara para aquele toque desportivo. Foram também mantidos alguns elementos em fibra de carbono, como nas costas dos bancos ou nos acabamentos, bem como no tejadilho.

A potência máxima do carro manteve-se nos 1.548 cavalos, resultando numa aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 1,98 segundos, e uma velocidade máxima de 350 km/h. São números mais típicos de um super carro com um motor de combustão gigante do que de uma berlina de quatro portas que não faz barulho.

Para aproveitar este poder, o Xiaomi SU7 Ultra terá um novo modo de pista (“Track Mode”), no qual o carro se adaptará para tirar até o último décimo da nossa volta.

Lei Jun já tem o seu próximo objetivo, uma vez que já conquistou o recorde de Nürburgring: voltar a alcançá-lo, mas com a versão de estrada do SU7 Ultra. Se conseguir isto, tornar-se-á no carro de produção de 4 portas mais rápido do mundo, pelo que a motivação continua muito presente na equipa.

O Xiaomi SU7 Ultra estará disponível na China a partir de março de 2025, com um preço de 814.900 yuan, aproximadamente 106.000 euros à taxa de câmbio atual.