Thunderbird da Mozilla chegou ao Android! É hora de testar este cliente de e-mail

Há muito que o Thunderbird se tornou como um dos melhores clientes de e-mail. Esta proposta gratuitas consegue ombrear com outros gigantes da área e ser a opção dos utilizadores. Esta proposta da Mozilla prepara-se para dar mais um passo e chegou finalmente ao Android. Este cliente de e-mail está finalmente disponível para ser testado no smartphone.

Thunderbird da Mozilla chegou ao Android

Originalmente desenvolvido como parte do Mozilla Suite, o Thunderbird foi lançado como um cliente de e-mail independente em 2003. Na sua evolução, a Mozilla comprou outro cliente bem conhecido, o K-9 Mail, mas não estava certo como isso eventualmente evoluiria ou resultaria num cliente dedicado para o Thunderbird.

Depois anos dois anos de ter sido revelado pela Mozilla que o Thunderbird chegaria ao Android, mas há finalmente algo palpável para ser testado. A última vez que tinha surgido informações de progresso mencionou a versão Android foi de junho de 2024.

A equipa de voluntários que desenvolve a aplicação, apontou um lançamento inicial previsto para junho. Naturalmente, estas datas resvalaram, mas o blogue oficial da Mozilla revela que pode o Thunderbird já pode ser testado nos smartphones Android agora mesmo. Este período de testes será curto e espera-se que na 3ª semana de outubro chegará a primeira versão de pré-lançamento e na 4ª semana de outubro será o lançamento do Thunderbird para Android.

É hora de testar este cliente de e-mail

Todas as funcionalidades essenciais já estão incluídas e os utilizadores podem configurar as contas de forma rápida e automática. Basta introduzir o e-mail e a palavra-passe. Para configurações mais complexas, está disponível a configuração manual, permitindo especificar configurações exatas do servidor.

As mensagens podem ser organizadas movendo-as para pastas diferentes, e as notificações push funcionam para novas mensagens recebidas. Além disso, o Thunderbird para Android beta oferece funcionalidades para editar rascunhos, escrever e enviar novas mensagens e todas as ações de e-mail mais comuns, como responder, reencaminhar e eliminar mensagens.

Quem quiser testar já este excelente cliente de e-mail, pode descarregar o Thunderbird Beta da Play Store ou, se preferirem compilações mais atualizadas, usar a página de lançamentos do Github.