Quantos utilizadores tem o ChatGPT? A OpenAI revelou os dados mais recentes

Foi em pouco tempo que a OpenAI mostrou que é uma das empresas que domina o mercado das tecnologias. Esta aposta no ChatGPT como a porta para a IA e para tudo o que esta oferece. Agora, a OpenAI acabou de revelar quantos utilizadores tem o ChatGPT e o número é impressionante.

O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI e apresentado aos utilizadores em novembro de 2022, quase revolucionou o mundo da inteligência artificial. Utilizado por milhões de pessoas de todas as idades, este chatbot torna a vida diária significativamente mais fácil. Por fim, foi anunciado o número de utilizadores do ChatGPT.

A OpenAI anunciou recentemente que angariou 6,6 mil milhões de dólares em financiamento para desenvolver novas funcionalidades e novos modelos de IA. Com este anúncio, que conseguiu atrair muita atenção do mundo da tecnologia e dos investimentos, foi também anunciado o novo número de utilizadores do ChatGPT.

Do que a OpenAI anunciou, são já mais de 250 milhões de pessoas que utilizam o ChatGPT todas as semanas. Este número era de 200 milhões em agosto, o que significa um aumento significativo em muito pouco tempo. Infelizmente, não foi revelado quantos milhões de utilizadores utilizam o plano pago Plus.

Não se sabe exatamente por que razão há um aumento tão rápido no número de utilizadores do ChatGPT. No entanto, os alunos que iniciam a escola provavelmente irão utilizá-lo para fazer os trabalhos de casa ou para pesquisar rapidamente. Isso deve ter aumentado consideravelmente o número.

Por outro lado, e no âmbito do acordo da OpenAI com a Apple, o ChatGPT foi integrado nos iPhones. Isso refletir-se-á no número de utilizadores nos próximos meses, aumentando o número de utilizadores de forma natural e à medida que as novidades foram adicionadas.

É importante ver que a OpenAI não para de crescer em número de utilizadores. Este valor mostra que a adesão à IA e ao que esta oferece está a crescer e a tornar-se um elemento essencial para o dia a dia, ainda que por vezes, de forma não direta.