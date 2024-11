Google Maps deixa de ter radares de velocidade. Agora há um novo alerta para condutores

Uma das melhores grandes melhorias do Google Maps foi a funcionalidade de alertas de incidentes e problemas na estrada. Esta é similar à do Waze e consegue ajudar os condutores quando estes necessitam de ajuda. Agora esta está a mudar e faz desaparecer os alertas de radares de velocidade e passa a ter um mais genérico associado à polícia.

Há um novo alerta para condutores no Google Maps

A Google ainda está a melhorar a experiência no Google Maps. Apenas mudou a forma como os utilizadores podem reportar encontros com a polícia. Embora a mudança lhe permita comunicar todos os tipos de presença das forças de segurança no trânsito, está a perder uma funcionalidade de comunicação de incidentes em que poderia ter confiado no passado: os radares de velocidade.

A Google substituiu a opção de radar de velocidade pela etiqueta policial genérica para, presumivelmente, corrigir o problema óbvio. Os radares de velocidade cobrem apenas um tipo específico de presença policial. Mas pode ver a polícia em ação no trânsito de várias formas. Talvez estejam a direcionar o tráfego e, nesse caso, a funcionalidade de radar de velocidade não se aplica.

Provavelmente a etiqueta da polícia nos relatórios de incidentes do Google Maps chegará em breve. É relatado que a marca policial está no topo da lista de incidentes que pode relatar durante viagens. A Google sugeriu esta alteração no relatório de incidentes durante o verão, quando deu uma grande alteração ao relatório de incidentes do Google Maps.

Radares de velocidade trocados pela Polícia

A desvantagem é perder uma funcionalidade que talvez os utilizadores achassem ser muito útil, os alertas de radares de velocidade. Assim, e mais uma vez, a responsabilidade de cumprir os limites de velocidade nas estradas estão a cargo dos condutores e da forma como se comportam na estrada.

Um alerta de polícia mais genérico pode melhorar a segurança rodoviária. Os condutores não vão saber se existe um polícia escondido próximo ou um agente a realizar algum trabalho para além de monitorizar a velocidade do trânsito. Assim, é provável que os condutores simplesmente abrandem ao aproximarem-se de áreas onde a presença da polícia foi reportada.

A nova funcionalidade de reportar de incidentes da Google está disponível na versão 24.47.04.699095382 do Google Maps. Atualizar a aplicação para a versão mais recente permitirá aceder a estas alterações. Para todos os que ainda não tiverem acesso a esta novidade bastará aguardar mais alguns dias até que seja disponibilizada.