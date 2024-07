NASA abandona o Moon Rover depois de ter gasto 500 milhões de dólares

Sim, o veículo que ia procurar água na Lua está pronto, mas, ao que parece, não serve para os padrões da NASA. A agência espacial norte-americana quer poupar o restante investimento, pois apesar de estar concluído, serão necessários muitos milhões de dólares para os testes finais.

NASA está em contenção de custos para a exploração da Lua

Conhecido como Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), o explorador extraterrestre tinha como objetivo procurar gelo de água na superfície do frio polo sul da Lua. Contudo, estes objetivos ambiciosos deram origem a despesas exorbitantes. O rover do tamanho de um carro de golfe já custou à NASA mais de 450 milhões de dólares. Agora, com repetidos atrasos e custos crescentes, a agência decidiu cancelar totalmente a missão - o mais recente sinal de um ambiente orçamental rigoroso na agência espacial.

Decisões como as que temos estado a discutir hoje são extremamente difíceis de tomar. Não as tomamos de ânimo leve. Pensamos muito sobre a melhor forma de avançar.

Explicou Nicola Fox, administrador da direção de missões científicas da NASA, durante uma conferência de imprensa, citado pelo The New York Times.

Gerir investimento espacial

O VIPER já não será incluído num lançamento que estava inicialmente previsto para o próximo ano. A redução das perdas deverá permitir à agência poupar pelo menos 84 milhões de dólares, segundo Joel Kearns, administrador para a exploração na direção científica, de acordo com o NYT.

Segundo os funcionários da agência, os custos do VIPER tinham aumentado mais de 30% e, apesar de estar totalmente construído, seria ainda necessário efetuar testes exaustivos para avaliar a forma como o rover lidaria com o lançamento de um foguetão, bem como as condições do espaço. O resultado destes testes poderia implicar uma despesa ainda maior em construção e investigação.

A última estimativa, conforme podemos ler na SpaceNews, era de que a continuação da missão elevaria as despesas totais para uns impressionantes 609,6 milhões de dólares, e isso partindo do princípio de que o rover teria um desempenho impecável. As interrupções na cadeia de fornecimento durante a pandemia foram citadas como uma das razões pelas quais o projeto abrandou e o seu orçamento aumentou.

Houve também atrasos no Griffin, um módulo de aterragem lunar privado do fabricante Astrobotic que deveria levar o VIPER até à Lua. O Griffin ainda vai realizar uma aterragem na Lua com um simulador de massa no lugar do rover, como demonstração das suas capacidades, pelo que a NASA vai pagar à empresa 323 milhões de dólares.

Será sucata de meio milhão de dólares

O VIPER, entretanto, não verá qualquer tipo de ação. Isto é, a menos que uma empresa americana ou um parceiro internacional esteja disposto a utilizar o rover não testado sem custos adicionais para o governo. O mais provável, no entanto, é que seja simplesmente desmantelado. Os componentes e instrumentos científicos do VIPER, incluindo uma broca de gelo e vários espectrómetros, podem ser utilizados noutras missões.

É um fim ignominioso para o rover, mas com o orçamento apertado da NASA, os custos do VIPER ameaçavam afetar outras missões lunares.

Se fosse necessário escolher entre o VIPER e a libertação de dinheiro para garantir que Artemis II e Artemis III, as missões da NASA para enviar astronautas de volta à Lua pela primeira vez em 50 anos, decorressem sem problemas, apostamos que a decisão foi acertada.