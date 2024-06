Blackmagic Camera: Aproveite a oferta de uma das melhores apps para vídeo no Android

A app de fotografia da Google para o Android é uma excelente proposta e algumas marcas elevam ainda mais esta experiência com as suas propostas. Ainda assim, há apps que oferecem muito mais do que o esperado e que acabam por estar acessíveis a todos. É agora o caso da app Blackmagic Camera, que permite controlar todos os aspetos de uma gravação de vídeo no Android.

Blackmagic Camera disponível no Android

Após lançar a app Blackmagic Camera no iOS no ano passado, prometeu novidades para breve no Android. É assim que agora a Blackmagic Design trouxe finalmente a sua app de câmara de vídeo profissional para este sistema. A app gratuita oferece controlos manuais completos para ajudar o utilizador a capturar vídeos de qualidade cinematográfica com vários recursos úteis associados.

Num comunicado à imprensa, onde destaca este lançamento, a Blackmagic Design afirma que a sua app é baseada no mesmo “sistema operativo” das câmaras digitais cinematográficas da empresa, o que dá aos utilizadores do Android acesso a uma ampla gama de ferramentas profissionais.

Uma das melhores app para vídeo

A app possui uma interface rica em recursos com acesso rápido a controlos importantes. A isso junta-se os estados e parâmetros de gravação, histograma, pico de foco, níveis e guias de quadro. É aqui que os utilizadores controlam a maioria das funcionalidades desta proposta.

É possível definir outras configurações avançadas, como codec compatível, espaço de cores e muito mais, num separador de configurações dedicada. Assim como a app dedicada ao iOS, o Blackmagic Camera para Android inclui a capacidade de gravar vídeo em modo paisagem, enquanto o smartphone está na orientação vertical, o que pode ser útil em determinados cenários.

Acessível para alguns smartphones

A app Blackmagic Camera integra-se perfeitamente com o DaVinci Resolve da Blackmagic e com a Blackmagic Cloud. Isso permite sincronizar rapidamente os vídeos captados com o editor de vídeo e trabalhar com outros membros da Blackmagic Cloud num projeto. Ainda inclui um recurso de bate-papo integrado para promover ainda mais a colaboração.

Atualmente, a app Blackmagic Camera é compatível com smartphones Samsung Galaxy e Google Pixel selecionados. Embora a empresa não tenha partilhado a lista, sabe-se que está disponível para smartpones de topo mais recentes, como a série Pixel 7, série Pixel 8, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S24 Ultra. Sabe-se também que a app Android não tem suporte para o espaço de cores LOG, que está disponível na versão iOS para utilizadores do iPhone 15 Pro.