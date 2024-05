Reino Unido bate recorde de instalações de carregadores de veículos elétricos

Neste trimestre, o Reino Unido bateu o recorde do número de instalações de estações de carregamento públicas de veículos elétricos, à medida que as empresas lutam para acompanhar o número crescente de "automóveis com ficha" nas estradas britânicas.

Quase 6000 novos carregadores no início de 2024

Quase 6000 novos carregadores de veículos elétricos foram instalados no Reino Unido durante os primeiros três meses de 2024, de acordo com os números trimestrais da empresa de dados Zapmap e publicados pelo Ministério dos Transportes do Reino Unido. Aproximadamente 25% (cerca de 1500) eram carregadores rápidos DC.

Havia quase 60.000 carregadores públicos de veículos elétricos e ativos no Reino Unido a dia 1 de abril, um aumento de quase 49% em comparação com 2023 e quase 2 vezes o número de carregadores públicos disponíveis em 2022.

Ben Nelmes, CEO do thinktank New AutoMotive, disse que a recente expansão da infraestrutura de carregamento de veículos elétricos do Reino Unido trouxe o carregamento público para áreas que antes eram mal atendidas. Isto deve-se, em parte, ao facto de os governos locais estarem gradualmente a tirar partido dos subsídios do governo central para instalar mais carregadores de veículos elétricos.

Penso que há uma junção de duas coisas. Algumas das barreiras foram atenuadas. E o setor privado despertou para esta oportunidade

Disse Nelmes ao The Guardian.

6% dos condutores de VE sentem ansiedade em relação à autonomia

Outro dado do artigo foi um inquérito realizado pela Associação de Veículos Elétricos a mais de um milhão de condutores do Reino Unido.

O inquérito revelou que apenas 6% dos condutores de VE em Inglaterra referiram sentir ansiedade em relação à autonomia, quer com muita frequência quer com alguma frequência, enquanto 94% dos condutores afirmaram sentir ansiedade em relação à autonomia ocasionalmente, raramente ou nunca.

A região mais bem servida tem sido sempre Londres, que tem 221 carregadores por cada 100.000 habitantes, uma vez que as empresas perseguem uma população mais rica e com maior probabilidade de possuir um automóvel elétrico. Muitos bairros ricos da capital não dispõem de estacionamento na rua, o que significa que os compradores de veículos eléctricos dependem do carregamento público.

Leia também: