Apple: As melhores apps e jogos em termos de design

No WWDC23, além das novidades apresentadas ontem na Keynote, a Apple tem mais coisas a acontecer e uma delas, já habitual, é o reconhecimento das aplicações e jogos que se destacam pela excelência em inovação, talento e realização técnica em design, com os Apple Design Awards. Já tem alguma instalada?

Apple Design Awards

A Apple já revelou os vencedores dos prémios anuais do Apple Design Awards, que reconhece as 12 melhores apps e jogos em diferentes categorias. Os vencedores deste ano incluem equipas de desenvolvimento do mundo inteiro que lançaram apps criativas e inovadoras com um design incrível, segundo refere a Apple.

As apps foram premiadas com base em 6 diferentes categorias: inclusão, alegria e diversão, interatividade, impacto social, elementos gráficos e visuais e inovação.

Os vencedores foram escolhidos entre 36 finalistas que se destacaram por conquistas técnicas excecionais.

Inclusão

Os vencedores dessa categoria proporcionam uma experiência de qualidade para todos ao oferecer suporte para pessoas com experiências, habilidades e linguagens diversas.

Universe — Website Builder

A Universe torna a criação de sites possível para todos ao reduzir a complexidade e remover as barreiras que impedem muitas pessoas de se aventurar nesse mundo. A app dá às pessoas ferramentas para que criem a versão perfeita da sua loja online, do site para um grupo comunitário de que fazem parte ou da sua presença na web — tudo isso implementando recursos como Fonte Dinâmica e VoiceOver para tornar o Universe acessível para o maior número de pessoas possível.

stitch.

Atrativo para pessoas de várias gerações, stitch., um título disponível no Apple Arcade, traz a arte calma e meditativa do bordado para os utilizadores. A dificuldade dos bordados vai aumentando, mas a música de fundo confere-lhe um ambiente de tranquilidade. Compatível com vários idiomas e com opções personalizáveis de acessibilidade para utilizadores com daltonismo, deficiência visual e sensibilidade a movimentos, o jogo garante que toda a gente se possa divertir.

Alegria e diversão

Os vencedores desta categoria criaram experiências memoráveis, envolventes e satisfatórias que tiram ainda partido das tecnologias Apple.

Duolingo

Mais de uma década depois do seu lançamento, o Duolingo continua a expandir a sua já abrangente abordagem para o ensino de idiomas através de uma experiência redesenhada e da introdução de novos cursos de línguas fictícias, indígenas e em risco de extinção. Os utilizadores chegam à app atraídos pelo catálogo cada vez maior de dialetos e acabam por ficar por causa das personagens criativas e da experiência divertida em formato de jogo que inclui missões, desafios e placares, mantendo os alunos interessados.

Afterplace

Uma aventura vintage em píxeis com um toque contemporâneo, Afterplace é um jogo de simulação independente com um toque de modernidade que equilibra nostalgia, humor ácido e exploração de cenários. Foi criado com muito cuidado e é controlado com deslizes e toques do dedo em vez de botões virtuais. A inteligente introdução ao jogo estabelece os jogadores no mundo e, com o sistema intuitivo de controlo com uma mão só, é fácil e divertido descobrir as surpresas peculiares e recompensas escondidas em Afterplace.

Interação

Os vencedores dessa categoria criaram interfaces intuitivas e controlos naturais personalizados para a plataforma.

Flighty

Flighty oferece mapas de voo detalhados, navegação por aeroportos e previsões de atrasos, tudo isso numa experiência com excelente design. Com informações cruciais sendo mostradas nos momentos em que são mais necessárias, uma interface intuitiva e mapas abrangentes ao vivo, Flighty simplifica muito a experiência de viajar. A app integra a tecnologia Apple de modo muito bem elaborada, incluindo Atalhos da Siri, Mapas, Atividades ao Vivo e muito mais, tentando apoiar os viajantes em todas as etapas da viagem.

Railbound

A interação em Railbound surpreende pela simplicidade, incluindo uma experiência de apresentação do jogo que intencionalmente deixa de fora palavras, os pontos e a navegação pelos menus. Desfazer erros e refazer jogadas é muito fácil com o design inteligente do jogo. Com uma animação perfeita e visuais coloridos, Railbound é um quebra-cabeças refinado que é fácil de começar e muito difícil de parar.

Impacto social

Os vencedores dessa categoria promoveram melhorias significativas na qualidade de vida e evidenciaram temas fundamentais.

Headspace

A Headspace trouxe a prática da atenção plena para muito mais pessoas, com um design cuidadoso e interface minimalista. Tem conteúdos cativantes em vídeo e ilustrações que até já viraram marca registada. Os utilizadores podem escolher entre vozes diversas para guiá-los pelo extenso catálogo da app, pensado para responder a todo tipo de necessidades, de longas sessões guiadas a pausas de cinco minutos à procura de um pouco de clareza no meio ao caos. Graças à integração da app com o Apple Watch, o momento de atenção plena do utilizador está sempre por perto: no pulso.

Endling

Neste jogo do tipo "side-scroller", com rolagem para o lado, o jogador é uma raposa que luta para se adaptar a uma terra afetada por desastres ambientais e pelo impacto do avanço humano desenfreado. Os jogadores têm a oportunidade de criar sentimentos imediatos de empatia e ligação com a personagem principal. Os controlos simples do jogo garantem que a história seja sempre o foco no lugar das interações.

Elementos gráficos e visuais

Os vencedores desta categoria apresentaram imagens de tirar o fôlego, interfaces desenhadas por mãos talentosas e animações de alta qualidade que compõem um tema coeso e diferenciado.

Any Distance

Any Distance é um app para acompanhar o treino com design avançado que oferece gráficos dinâmicos e partilháveis. A app aproveita ao máximo as Atividades ao Vivo e as integrações com o Apple Watch para recolher e apresentar dados de exercícios, que podem incluir não só treinos tradicionais, como corrida e bicicleta, mas também exercícios em cadeira de rodas, corrida e caminhada a empurrar um carrinho de bebé e percursos de bicicleta em locais inclinados. Medalhas colecionáveis na app e uma comunidade social que oferece muito incentivo, deixam tudo mais divertido, além de contribuir para a motivação.

Resident Evil Village

Este jogo de aventura e horror proporciona excelência em detalhes visuais com ajuda de tecnologias como o chip da Apple, ProMotion, Metal 3 e alcance dinâmico estendido. Do assustador castelo de Resident Evil Village às suas fábricas decrépitas, os gráficos estão entre os mais realistas e capazes de criar uma atmosfera envolvente disponíveis para o Mac.

Inovação

Para trazer experiências arrojadas, os vencedores dessa categoria usam tecnologias Apple de uma forma inovadora que os diferencia de todos do género.

SwingVision: A.I. Tennis App

Combinando a potência da inteligência artificial e do Neural Engine, SwingVision atua como um treinador de ténis que pode ajudar em todos os aspectos do jogo. Os recursos de monitorização avançado de vídeo do SwingVision ajudam a avaliar com brilhantismo a forma, destacar pontos fortes e sugerir áreas que precisam melhorar. Os dados são obtidos não apenas usando a câmara, mas também através da integração com o Apple Watch.

MARVEL SNAP

MARVEL SNAP tem animações fantásticas e interação tátil agradável que canalizam perfeitamente as personalidades de cada integrante do multiverso. O jogo de cartas colecionáveis está a redefinir o género através da sua jogabilidade intensa e da mecânica inovadora e rápida que imediatamente dobra a dificuldade e apresenta novas camadas de estratégia ao jogo.