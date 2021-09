Nintendo Switch tem agora suporte para auriculares Bluetooth

A Nintendo Switch é uma consola concebida para ser jogada em praticamente todo o lado. Contudo, embora os utilizadores quisessem que fosse possível, o dispositivo carecia de suporte Bluetooth para auriculares. Até agora.

Depois de uma atualização de software, o utilizador poderá conectar os seus auriculares sem fios à Nintendo Switch.

Para os utilizadores da Nintendo Switch poderem usar auriculares, tinham de optar por modelos que tivessem fio, uma vez que a consola não suportava os Bluetooth. Agora, com o lançamento da nova atualização 13.0.0., o dispositivo já suporta ligados via Bluetooth.

A novidade sobre o recurso, que era há muito tempo pedido pelos utilizadores, foi adiantada na conta do Twitter da Nintendo of America.

Depois de ter a atualização 13.0.0. instalada, o utilizador da Switch terá acesso a uma nova secção de Áudio Bluetooth, nas definições da consola. Em Comandos e Sensores (Controllers and Sensors), a opção Dispositivo de Par (Pair Device) será apresentada juntamente com uma lista de limitações. Esta está também disponível no website da Nintendo.

De acordo com essa lista, a Nintendo Switch só se pode conectar a um único par de auriculares de cada vez, através de Bluetooth, embora o sistema consiga guardar até 10 dispositivos. Mais do que isso, os auriculares que estiverem conectados serão desligados quando estiverem mais do que duas consolas ligadas localmente para jogos multijogadores. Atenção que um par de Joy-Con conta como dois comandos, não apenas um.

Ou seja, se o utilizador quiser utilizar os auriculares sem fios, poderá apenas conectá-los e utilizar um comando e, conforme refere o website, não poderá ligar microfones através de Bluetooth.

Ora, sendo estas limitações bastante significantes, é justificável que a Nintendo não tenha incluído esta funcionalidade tão pedida no lançamento.