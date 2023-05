Alpine A290_β – foi desvendado o novo desportivo 100% elétrico

O futuro da mobilidade passa pelos motores elétricos e a Alpine acaba de lançar aquele que é o primeiro dos três modelos no futuro “Dream Garage”, o Alpine A290_β. Será um carro desportivo totalmente elétrico de nova geração, projetado para despertar o espírito competitivo de todos os motoristas e reformular a noção de carros desportivos.

O A290_β apresenta-se ao mundo como um novo carro desportivo 100% elétrico que pretende abrir um novo capítulo na fascinante história da Alpine. A marca está a aproveitar a sua herança e essência do automobilismo para se aventurar em novos segmentos, começando com um carro desportivo urbano.

O design, os materiais e a tecnologia do show car encapsulam um novo ângulo em carros elétricos que poderão andar tanto nas pistas quanto nas estradas para as viagens diárias. Com a ideia da mobilidade de baixo carbono sob a conceção deste carro, o Alpine A290_β é mais do que um show car, sendo este um objetivo da Alpine.

O A290_β é a primeira etapa da nova era da Alpine, o primeiro passo em direção à Dream Garage totalmente elétrica em 2024. Este show car urbano reescreveu o manual de hot hatches elétricos. O A290_β está a aproveitar o seu legado e a conduzir a Alpine para o futuro, com uma experiência quotidiana do espírito desportivo que inspirou a marca desde o início.

Alpine A290_β, um interior desportivo

A imagem exterior do novo A290_β se parece com os modelos de produção. Por dentro, a sua configuração de três lugares é um conceito totalmente novo.

A Alpine, com este carro, pretende levar potência e agilidade a novos patamares na sua categoria. Tem dois motores elétricos à frente, sendo um modelo ultradesportivo para os desafios tecnológicos que os engenheiros de desenvolvimento e pilotos da Alpine assumiram e enfrentaram.

Foram combinados vários desenvolvimentos específicos (chassi, suspensão, estão de torque, etc.) com um amplo ajuste para alcançar um comportamento lúdico e eficiente.

O A290_β foi liberado para uso em pistas pela FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) e, segundo a Alpine, "ajustado com perfeição". O A290_β tem o assento do motorista na linha central, como um carro de corrida, para levar a experiência de unidade com o veículo para o próximo nível. Pode ainda transportar dois passageiros um pouco atrás do motorista – um de cada lado – para que eles possam aproveitar a visão completa de um ângulo diferente de tudo que já viram.

As funcionalidades de carros de corrida vêm integradas, por exemplo, no volante com telemetria, nas formas dinâmicas e as entradas de ar aerodinâmicas para uma melhor refrigeração, no banco do condutor apresenta-se na linha central, nos assentos de pendura que proporcionam o suporte ideal e ainda no travão de mão hidráulico.

Os três modelos exclusivos e pioneiros da linha – um desportivo compacto, um crossover GT e o substituto do A110 – compõem a Dream Garage da Alpine. Serão todos 100% elétricos. O A290_β representa o carro desportivo do segmento B para as cidades. A produção começará em 2024 na ElectriCity em Douai. Ele será construído na plataforma CMF-B EV da Alliance para veículos elétricos do segmento B.

O design exterior: tudo sobre performance

O Alpine A290_β tem 4,05 metros de comprimento, 1,85 metros de largura e 1,48 metros de altura, e é uma amostra de um carro de produção ágil e brilhante com distância entre eixos curta e bitola mais larga para direção desportiva, além de maior estabilidade em altas velocidades. O desempenho aerodinâmico foi o objetivo final para se alcançarem os mínimos detalhes, segundo a Alpine.

O para-choque dianteiro tem grandes entradas de ar que melhoram a aerodinâmica do carro enquanto o arrefecem com mais eficiência. Os espelhos retrovisores flutuantes ultrafinos também desempenham um papel na aderência do carro à estrada, e as faixas indicadoras destacam a versatilidade e potência do veículo.

Existem outras entradas de ar esculpidas sob os faróis, para ajudar o ar a fluir suavemente e adicionar uma vibração desportiva a este carro. As ventoinhas da bateria são visíveis, o para-brisa estende-se sobre o capô para aprofundar a ligação entre o exterior e o interior e iluminar o banco central do motorista. Oferece uma visão única do painel em forma de seta inspirado nos cones de nariz dos carros de Fórmula 1 e essa arquitetura estende para fora com os espelhos.

Os pneus exclusivos foram projetados especificamente para este modelo com a Michelin a pensar no desempenho, agilidade e controle ideais em todas as condições. As jantes são outro dos pormenores que não deixam ninguém indiferente.

A Alpine pretende colocar este carro no mercado em 2024, destinado a condutores mais jovens, apaixonados pelas corridas de carros, mas que necessitem de um carro que se adapte à mobilidade urbana.