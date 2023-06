Falhas no sistema de receitas médicas causa vários problemas

Com a transição digital, são vários os sistemas que passaram a ter plataformas (digitais) de suporte. Quando existem falhas nessas plataformas, os sistemas, à escala nacional, ficam sem serviço. Hoje os médicos foram impedidos de passar receitas médicas por causa de falhas no sistema de prescrição eletrónica.

Receitas Médicas: Há vários problemas registados em todo o país

O problema da prescrição de receitas médicas não afeta apenas os médicos! Também as farmácias estão com problemas em dar seguimento ao pedidos dos utentes.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, revelou à Lusa que “Durante dia de hoje houve várias falhas na prescrição eletrónica de medicamentos (PEM) e tivemos dificuldade em prescrever”.

A Associação Nacional de Farmácias (ANF) já tinha confirmado à Lusa que um problema no sistema de acesso à prescrição eletrónica de medicamentos que estava a impossibilitar as farmácias de aviar as receitas dos utentes no país.

De referir que este sistema é responsável por cerca de 90% do total de prescrições registadas diariamente em Portugal, totalizando cerca de 89.000 receitas geradas por dia e mais de 467.000 de embalagens de medicamentos registadas.

Segundo informações ao Pplware, o sistema mantém-se com problemas, impossibilitando as farmácias de dar seguimento às receitas médicas.