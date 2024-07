Este parque de estacionamento tem 17 pisos, 429 lugares e 424 pontos de carga

A infraestrutura de carregamento é, talvez, o maior problema dos carros elétricos, para os potenciais compradores. Contudo, apesar de não ser ideal, esta vem sendo melhorada. O parque de estacionamento que vamos mostrar-lhe hoje, por exemplo, tem 17 pisos, 429 lugares e 424 pontos de carga.

Um dos medos relativos à infraestrutura de carregamento de carros elétricos é que o sistema não suporte uma série de veículos a carregar ao mesmo tempo, vendo-se sobrecarregado. De facto, em parques de estacionamento não é costume, ainda, e pelo menos em Portugal, ver muitos carregadores, estando disponíveis, apenas, três ou quatro pontos de carga.

A verdade, contudo, é que a tecnologia tem evoluído e as empresas de automóveis e de energia têm trabalhado para resolver as barreiras. Ora, este parque de estacionamento, inaugurado na cidade alemã de Wiesbaden, é um exemplo de sucesso.

Localizado Elsässer Platz, tem um total de 17 andares e oferece 429 lugares de estacionamento. Destes, 424 estão equipados com um ponto de carga.

Num comunicado relativo à inauguração, que decorreu no dia 1 de julho, a fabricante dos pontos de carga, a ABL, propriedade do grupo espanhol Wallbox, forneceu alguns dados curiosos. Nomeadamente, o facto de, para esta obra, terem sido utilizadas 217 wallboxes eM4, com duas tomadas cada. Mais do que isso:

429 lugares de estacionamento distribuídos por 17 pisos;

33 wallboxes de controlador duplo eM4, 174 extensores duplos eM4, 10 extensores simples eM4;

Adicionalmente, 4 Hyperchargers;

Integração de um sistema inteligente de gestão de energia;

Dois grupos de carregamento por piso de parque de estacionamento com gestão dinâmica de carga;

Comunicação via Modbus TCP-IP.

Os trabalhos de construção deste parque de estacionamento, na Alemanha, começaram em dezembro de 2022 e, após a cerimónia de inauguração, em março de 2024, o parque de estacionamento e a infraestrutura de carregamento foram oficialmente inaugurados agora.

Num projeto como este, os requisitos para a infraestrutura de carregamento e os sistemas integrados são muito complexos.

A fase de teste do centro de mobilidade eletrónica, que está a ser apoiado pelo Instituto Fraunhofer, está a decorrer desde 1 de julho até dezembro de 2024.

Segundo o mesmo comunicado, "com o novo parque de estacionamento de vários andares, a cidade de Wiesbaden está a dar o exemplo de um futuro mais sustentável e de padrões para infraestruturas urbanas preparadas para o futuro".

Além disso, a empresa informou que o parque de estacionamento será utilizado principalmente por residentes, mas também por visitantes.

Apesar de não ter sido indicada a potência total de cada ponto, esta deverá situar-se entre 7 e 11 kW por tomada, o que significa que esta instalação deverá ter uma potência total de 2 a 3 MW.

O novo centro de mobilidade eletrónica foi financiado pelo Ministério Federal dos Assuntos Económicos e da Proteção do Clima.