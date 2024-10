A Tesla já produziu 7 milhões de carros elétricos

Impulsionadora da mobilidade elétrica, a Tesla anunciou que já produziu sete milhões de carros elétricos.

Aquando da divulgação dos seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, a Tesla anunciou que produziu sete milhões de carros elétricos, com o marco a ser estabelecido no dia 22 de outubro.

Conforme uma imagem partilhada, o carro elétrico foi, conforme teorizado pelo Electrek, produzido na fábrica de Fremont.

Motor da mobilidade elétrica, a Tesla produziu o seu milionésimo veículo no início de 2020, após 16 anos de empresa. Durante os quatro anos seguintes, produziu mais seis milhões de unidades de carros elétricos.

A fabricante de automóveis atingiu o marco dos quatro milhões de carros elétricos, em março de 2023, e chegou aos cinco, pouco meses depois, em setembro de 2023.

Apesar de o marco dos sete milhões de veículos elétricos ter sido concretizado na fábrica de Fremont, nos Estados Unidos, a Gigafactory de Xangai tem, também, desempenhado um papel importante: em outubro, a Tesla produziu o seu veículo número três milhões e, em setembro, exportou o seu milionésimo veículo.

Conforme vimos, a Tesla apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, com um lucro acima do esperado, impulsionado pela eficiência operacional e pelos créditos regulatórios. Além disso, a fabricante anunciou que a Cybertruck alcançou a terceira posição entre os veículos elétricos mais vendidos nos Estados Unidos no terceiro trimestre, ficando atrás apenas do Model Y e do Model 3.