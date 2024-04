Já viu a novidade do WhatsApp? Agora consegue encontrar as conversas mais facilmente

Depois de vermos muitas novidades surgirem no WhatsApp, muitas delas ainda em teste, é hora de conhecer uma novidade interessante e importante para os utilizadores. O serviço de mensagens da Meta quis facilitar o que oferece e agora tornou mais simples aos utilizadores encontrar as conversas mais importantes.

Sendo um serviço focado nas mensagens, o WhatsApp tem de oferecer aos utilizadores todas as ferramentas essenciais para estas serem simples e fáceis de usar. Sendo muito mais que escrever, estas devem também ter alguns extras importante.

Assim, e para agilizar o acesso às mensagens, o WhatsApp trouxe agora uma novidade muito útil. A partir de agora, e sempre que quiserem pesquisar mensagens, passam a estar disponíveis os filtros de conversa. Estes vão ser três, cada um com perfis específicos.

Todas: a vista predefinida de todas as mensagens.

a vista predefinida de todas as mensagens. Não lidas: perfeito para ver as conversas que tem de ficar a par ou responder. Mostra as mensagens marcadas como não lidas ou que ainda não foram abertas, para poder dar prioridade às respostas.

perfeito para ver as conversas que tem de ficar a par ou responder. Mostra as mensagens marcadas como não lidas ou que ainda não foram abertas, para poder dar prioridade às respostas. Grupos: uma funcionalidade muito pedida, agora todas as conversas de grupo vão ser organizadas num único lugar, o que torna mais fácil encontrar as favoritas, quer se trate do debate do jantar de família semanal ou do planeamento das suas próximas férias. O WhatsApp mostrará subgrupos de comunidades.

Com esta novidade, os utilizadores vão deixar de ter de percorrer todas as conversas para encontrar o que procuram. Para usar, os utilizadores podem escolher entre estes três filtros que vão surgir na parte superior da lista de conversas.

O WhatsApp acredita que os filtros vão fazer com que seja mais fácil para as pessoas se manterem organizadas e encontrarem as conversas mais importantes. Vai ainda ajudar a percorrer as mensagens de forma mais eficiente.

Claro que vão continuar a ser desenvolvida mais opções para ajudar os utilizadores a concentrarem-se no que é mais importante. Estes filtros começam hoje a ser implementados para os utilizadores e vão estar disponíveis para todos nas próximas semanas.