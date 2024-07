Microsoft lança ferramenta para salvar Windows dos problemas com a falha da CrowdStrike

O final da semana passada foi caótico. A falha que a CrowdStrike trouxe aos seus sistemas teve um impacto que muitos julgavam não ser possível. Uma das vítimas mais visíveis foi o Windows, que apresentou o conhecido ecrã azul. Como há sistemas que ainda não estão recuperados, a Microsoft lançou agora uma ferramenta para ajudar os administradores de TI a ultrapassarem este problema.

Microsoft lança ferramenta para salvar Windows

A Microsoft lançou agora uma ferramenta de recuperação concebida para ajudar os administradores de TI a reparar as máquinas Windows afetadas pela atualização defeituosa do CrowdStrike. Esta bloqueou 8,5 milhões de dispositivos com o Windows na sexta-feira. Esta ferramenta cria uma unidade USB de arranque que os administradores de TI podem usar para ajudar a recuperar rapidamente as máquinas afetadas.

Embora a CrowdStrike tenha lançado uma atualização para corrigir o seu software, essa solução não foi suficiente. Foram milhões de erros do Ecrã Azul da Morte e nem todas as máquinas são capazes de receber esta correção automaticamente, o que representa ainda um problema grave.

Alguns administradores de TI reportaram que reiniciar os PCs afetados várias vezes será uma solução. Só assim a atualização necessária será instalada, mas para outros, o único caminho é arrancar manualmente no modo de segurança e eliminar o ficheiro de atualização problemático do CrowdStrike.

Fim dos problemas com a falha da CrowdStrike

A ferramenta de recuperação da Microsoft torna agora este processo de recuperação menos manual. Para isso arranca o sistema no seu ambiente Windows PE através da pen USB, acedendo ao disco da máquina afetada e apagando automaticamente o ficheiro CrowdStrike problemático. Isso vai depois permitir que a máquina arranque corretamente.

Isto evita a necessidade de arrancar em modo de segurança ou a exigência de direitos de administrador na máquina. A ferramenta simplesmente acede ao disco sem arrancar na cópia local do Windows. Se um disco estiver protegido pela encriptação BitLocker, a ferramenta solicitará a chave de recuperação e continuará a corrigir a atualização do CrowdStrike.

A Microsoft também tem passos de recuperação separadas disponíveis para máquinas virtuais Windows em execução no Azure. A empresa também publicou passos de recuperação para todos os dispositivos Windows 10 e Windows 11 no seu site de suporte.