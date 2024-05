China cria robô humanoide capaz de realizar todas as tarefas domésticas de um humano

Os robôs humanoides podem fazer ou desfazer a sociedade, dependendo da sua utilização. Alguns são feitos para ajudar os humanos, enquanto outros são concebidos para a destruição, infelizmente. No entanto, a mais recente máquina da chinesa Astribot acaba por ser uma ótima companhia para ter em casa.

Astribot revela o robô humanoide S1

Imagine um robô capaz de se mover a uma velocidade incrível de 10 m/s enquanto gere uma carga útil de 10 kg por braço. Esta é a surpreendente realidade do Astribot S1. É semelhante a ver um super-herói em ação, mas esta criação é construída com fios e metal.

As capacidades do S1 não são apenas impressionantes - são recordes, diga-se. Demonstrado em vídeos, o robô apresenta a sua destreza executando tarefas com tal delicadeza que consegue raspar delicadamente um pepino, abrir e servir vinho, virar um pão de forma numa frigideira, e até passar a ferro e dobrar roupa.

De acordo com a Fox News, a caraterística distintiva do Astribot S1 é a sua capacidade de reproduzir os movimentos humanos com uma precisão notável. O que o distingue dos outros robôs existentes é o facto de não ser apenas uma máquina - é um aprendiz, um imitador e um potencial pioneiro no campo da robótica.

As origens do Astribot S1

A Stardust Intelligence, criadora da Astribot, foi fundada em 2022 em Shenzhen. As raízes da empresa estão profundamente enraizadas em instituições conceituadas, como o Laboratório de Robótica Tencent, Baidu e a Universidade Politécnica de Hong Kong.

O fundador, Lai Jie, liderou o desenvolvimento do S1, que evoluiu no espaço de um ano. O nome Astribot é inspirado na frase latina "Ad astra per aspera", refletindo a sua ambiciosa viagem e o seu empenho no avanço da tecnologia de IA e robótica.

Enquanto o Astribot S1 se prepara para a sua estreia no mercado no final de 2024, o mundo observa-o com expectativa. Muitos entusiastas da tecnologia perguntam-se se irá revolucionar a perceção humana no que diz respeito aos robôs humanoides. Se a Astribot for bem sucedida nesta oferta, poderá ser a vez de a China ultrapassar os EUA em termos de robôs semelhantes a humanos.

De facto, é um grande salto em frente na robótica, incorporando o espírito inovador e as proezas técnicas dos seus criadores. Com a sua entrada no mercado, está destinado a estabelecer novos padrões e a inspirar novos avanços neste domínio.

