A mobilidade elétrica é um objetivo traçado por muitos governos, pelo que os incentivos e a própria narrativa orientam-se nesse sentido. Agora, nos Estados Unidos da América (EUA), os carros elétricos já consomem mais eletricidade do que os comboios.

A informação foi avançada pela Energy Information Administration (EIA), no relatório mensal de abril deste ano, explorado pelo Electrek, sobre a utilização de eletricidade nos EUA: os veículos elétricos consomem, agora, mais energia do que os comboios.

De acordo com estimativa da entidade americana, os veículos híbridos plug-in e os veículos totalmente elétricos consumiram juntos 7596 GWh no ano passado, quase cinco vezes o consumo em 2018.

As percentagens de eletricidade consumida pelos veículos elétricos a bateria e pelos veículos híbridos plug-in eram aproximadamente as mesmas em 2018. Contudo, o número de opções de modelos elétricos a bateria aumentou, recentemente, à medida que os seus preços diminuíram. Em 2023, estes representaram 72% do consumo total de eletricidade dos eletrificados.

A EIA estima sobre o consumo de eletricidade de carros elétricos, utilizando um modelo, em vez de utilizar os seus inquéritos tradicionais (e observa que os modelos estão "sujeitos a erros de modelo, que estamos a tentar compreender melhor"). Depois, comparou as estimativas com os dados de consumo das empresas de eletricidade que comunicam a utilização final do setor dos transportes, que é quase apenas sistemas ferroviários municipais e regionais.

O modelo estima o consumo mensal de eletricidade de veículos elétricos leves (EV) para cada estado com base no número de VE, número médio de milhas percorridas com eletricidade e economia de combustível de VE.

Escreveu a EIA na secção de metodologia do seu último relatório mensal de energia elétrica, onde explica que "os ajustes são feitos com base na disponibilidade de dados de várias fontes [...] ajustando os dados nacionais e regionais às estimativas ao nível estadual".

Por sua vez, o relatório indica que a eletricidade consumida pelo setor dos "transportes", que é quase inteiramente utilizada em comboios, atingiu 6804 GWh, num aumento de 3,1%.

De ressalvar que o consumo anual de eletricidade pelos caminhos de ferro tem sido a maior categoria de utilização final de eletricidade no setor dos transportes publicada no relatório Electric Power Monthly da EIA desde 2003.

A utilização de eletricidade pelos caminhos de ferro manteve-se estável nas últimas duas décadas, com uma média de cerca de 7000 GWh. Durante esse período, os EUA conduziram apenas uma expansão limitada dos sistemas ferroviários municipais ou dos caminhos de ferro de passageiros eletrificados.