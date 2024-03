Spotify testa cursos em vídeo para ensinar tudo, incluindo produção musical

O Spotify criou um novo negócio para si próprio. Agora, nos seus esforços contínuos para conseguir que os seus mais de 600 milhões de utilizadores passem mais tempo e gastem mais dinheiro na sua plataforma, o Spotify está a criar uma nova linha de conteúdos: e-learning.

Cursos do Spotify disponíveis apenas no Reino Unido, para já

Começando com um lançamento no Reino Unido, o Spotify está a testar uma oferta de educação online de cursos de vídeo "freemium". Produzidos em parceria com terceiros, como a BBC e a Skillshare, pelo menos duas lições serão gratuitas, com o custo total do curso a variar entre 20 e 80 libras (entre 23 e 93 euros, aproximadamente), em média.

Os preços serão os mesmos, independentemente de se ser um utilizador básico ou premium, pelo menos por enquanto.

Mohit Jitani, diretor de produto da área da educação, com sede em Londres, afirmou numa entrevista que as opções de preços fazem parte do que está a ser testado antes de se considerar a forma de o lançar mais amplamente.

Com este lançamento, estamos a tentar compreender primeiro a procura. Depois, otimizamos a forma de o tornar mais atraente e excitante.

Afirmou.

"Vamos aprender sobre o que as pessoas estão realmente interessadas"

Os conteúdos estarão disponíveis tanto na página inicial como no separador "Cursos", e podem ser acedidos tanto na Web como através da aplicação móvel do Spotify.

Sem surpresas para um mercado estimado em mais de 315 mil milhões de dólares em 2023, existem atualmente muitos sites de aprendizagem online na Web, alguns dos quais têm sido inovadores em conteúdos interativos - pode até encontrar uma série de startups que aspiram a ser o "Spotify para a educação" se pesquisar esse termo no Google.

Segundo Jitani, o Spotify procurará selecionar os cursos que oferece e basear-se-á no que as pessoas já ouvem e procuram na sua plataforma.

Vamos aprender muito sobre o que as pessoas estão realmente interessadas e vamos começar a obter uma série de segmentos em torno disso. E depois vamos procurar o melhor conteúdo.

Disse Jitani. Os editores terceiros são proprietários dos vídeos e licenciam-nos ao Spotify, mas estes serão alojados e comprados no próprio Spotify. Em termos de partilha de receitas, o criador, o editor e o Spotify receberão uma parte das vendas, com os parceiros de conteúdos a supervisionar os pagamentos aos criadores.

