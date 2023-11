Elon Musk está no centro de uma tempestade que ele mesmo criou. Uma simples resposta a uma publicação no X acabou por criar uma corrente de queixas e reclamações que tomou proporções muito elevadas. O impacto é de tal forma grande que os investidores da Tesla pedem suspensão de Elon Musk.

Não são anormais as complicações e as situações pouco claras vindas de Musk. Este procura constantemente criar burburinho em trono da sua pessoa e isso tende a tomar proporções que muitas vezes ultrapassam o dono da Tesla, X e outras empresas.

Como já vimos antes, a mais recente situação resulta de um comentário anti-semita e está a ser criticada por todos, até mesmo por Joe Biden. As grandes empresas removem a sua publicidade desta rede social e a deixar Elon Musk cada vez mais isolado e a expor o X perante o mercado.

Como esperado, este problema toma novas proporções e cresce para novas áreas, ainda debaixo da alçada de Elon Musk. A prova disso está nos investidores da Tesla, que querem isolar a empresa do que Elon Musk tem feito e assim proteger o seu investimento.

You have said the actual truth