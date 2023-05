Samsung Galaxy S23+: será que vale a pena?

A Samsung tem no seu smartphone Galaxy S23+ talvez a mais equilibrada proposta de topo. Excelente desempenho, câmaras com grandes resultados e funcionalidades, o ecrã... são apenas alguns dos argumentos deste smartphone. Mas será que vale a pena?

Foi em fevereiro que a Samsung apresentou a sua linha de smartphones Galaxy S23, com o modelo base, o modelo Plus e ainda o Ultra. O Galaxy S23 Ultra tivemos mesmo a oportunidade de o testar aquando do lançamento.

Mas dos três modelos apresentados, o modelo Plus é talvez aquele mais equilibrado, pelo menos para quem não tem o tamanho do ecrã mais pequeno como requisito. O ecrã maior traz uma maior produtividade ao utilizador, maior área para jogar ou para ver séries, o que para mim é desde logo uma vantagem, principalmente, porque com as margens de ecrã tão reduzidas, o tamanho do smartphone acaba por não ser exagerado.

Atualmente, o preço oficial do Galaxy S23+ começa nos 1149,90 €, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Nas cores creme, preto, cinza e lavanda, havendo ainda duas cores exclusivas grafite e lima.

Mas vamos à questão: Será que vale a pena? Será uma boa compra? A resposta é simples. Para quem procura um smartphone de topo, sim, vale a pena. O desempenho é de excelência, a interface de utilizador é bem otimizada, as câmaras têm grande qualidade e ainda tem funcionalidades exclusivas e sistema de proteção e segurança dos dados dos utilizadores avançados. A autonomia é boa e o preço está dentro daquilo que o mercado tem hoje para oferecer.

Olhando aos pormenores, vamos um pouco mais sobre o que é que este smartphone tem para oferecer.

Interface e desempenho

Este é talvez o aspeto mais relevante de qualquer smartphone. Mais importante que um smartphone bonito, com boas câmaras, num equipamento de topo, é de extrema relevância que funcione de forma exímia.

Com um Snapdragon 8 Gen 2 uma GPU Adreno 740, o Samsung Galaxy S23+ junta-se aos dispositivos com melhor desempenho do mercado. Em termos de resultados de benchmark, conseguiu no Antutu 9 a pontuação de 1235062. No Geekbench 5 em single-core 1459 pontos e em multi-core 5103 pontos.

Quanto à interface, o smartphone da Samsung vem equipado com Android 13 e OneUI 5.1. Mesmo não participando da fase de testes beta do Android, a Samsung é uma das que mais rapidamente atualiza os seus equipamentos de topo, com a sua interface de utilizador. Esta interface trouxe novos widgets ao smartphone, o modo Expert RAW, melhorias ao nível da galeria, mais opções de ligação e o modo DeX. Além disso, traz todas as melhorias focadas na privacidade e o controlo das notificações foi simplificado.

Mas o que mais se destaca, em relação aos modelos da geração anterior, é mesmo a fluidez e o desempenho de uma forma geral, com as transições e animações muito mais bem integradas, fazendo parecer que o smartphone é muito mais responsivo.

O ecrã do Samsung Galaxy S23+

O ecrã do Samsung Galaxy S23+ é outro dos aspetos que se destacam no smartphone e é algo herdado das gerações anteriores. A Samsung, tal como a Apple, tendem a dominar neste requisito.

No caso particular do S23+ destaca-se o movimento fluido das imagens em vídeo e jogos e na própria transição de imagens dentro de uma app. A luminosidade e contraste adaptam-se muito bem às condições de luz exterior, garantindo uma leitura e utilização confortáveis.

Há ainda a suavidade ao toque e o tempo de resposta são de destacar. A utilização ao sol não é nada de extraordinário, comparando com o iPhone 14 Pro Max, por exemplo.

O ecrã é um Dynamic AMOLED 2X, com taxa de atualização adaptativa até 120Hz, tem brilho de 1200 nits. O ecrã tem uma dimensão de 6,6" e uma resolução 1080 x 2340 píxeis. De notar ainda que o ecrã tem proteção Corning Gorilla Glass Victus 2.

A máquina fotográfica do Samsung Galaxy S23+

Podemos afirmar que o Galaxy S23+ é um dos melhores smartphones fotográficos desta geração de smartphones de topo. O seu conjunto de câmaras traseiras é composto por:

50 MP, f/1.8, 24mm (grande angular), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 70mm (telefoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom ótico

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultragrande angular), 1/2.55" 1.4µm, super estabilidade de vídeo

A câmara ainda grava vídeo em 8K@24/30fps e 4K@30/60fps, como resoluções máximas. A câmara frontal é de 12 MP com abertura f/2.2 e grava vídeo também em 4K. A app Câmara não tem novidades a destacar face aos modelos anteriores.

Os detalhes das fotografias com boa iluminação são excelentes, mas não seria um Samsung se não desse destaque ligeiramente exagerado às cores. Mas não existe nada a destacar de forma negativa.

Em modo retrato, os resultados também não deixam a desejar, com uma muito boa separação entre o objeto e o fundo desfocado, que também ele pode ser ajustado. Os resultados são bons, tanto com a câmara principal quanto com a câmara telefoto.

Não existe um modo macro dedicado no smartphone, contudo, as fotos captadas muito próximo de um objeto apresentam um elevado pormenor e a distância conseguida também é bastante curta.

Nas fotos captadas com pouca luz, existem muitos detalhes, não há quase nenhum ruído nas partes mais escuras e as cores captadas são realistas. Em modo noturno as diferenças não são muito grandes, tornando os ambientes ligeiramente mais claros.

Carregamento e autonomia

Sem novidade, o Samsung Galaxy S23+, tal como toda a gama, vem sem carregador na caixa. Já aqui disse que esse não é um problema para mim, já tenho vários carregadores e normalmente meto à carga ou à noite ou enquanto estou a trabalhar.

Não havendo um carregador "oficial" para testar a velocidade de carregamento que pode ir até aos 45W, não faria sentido mostrar os dados com um carregador aleatório, diferente do que qualquer outra pessoa pode ter em casa. No entanto, há que notar que também carrega sem fios a 15W e tem carregamento reverso a 4,5W.

Não sendo o mais rápido do mercado, considero que é razoável, para a maioria dos utilizadores.

Já em relação à autonomia, o S23+ tem uma bateria com 4.700 mAh, uma melhoria em termos de capacidade face ao modelo do ano passado, que ainda ganha com o processador que tem uma utilização de recursos otimizada, garantido um consumo de bateria mais ajustado. E sim, a autonomia é muito boa, para um topo de gama, com quase 2 dias de utilização moderada e um de utilização intensiva.

Veredicto

Tal como comecei por escrever, respondendo logo à questão inicial, este é um dos smartphones de topo que vale a pena, e possivelmente a opção mais equilibrada da linha S23 da Samsung.

Além dos argumentos apresentados, existe ainda o facto de ser à prova de água e poeiras, com certificado IP68 e a qualidade extraordinária de reprodução de som, que merecem atenção.

Como aspetos menos positivos, existe o facto de não ter possibilidade de expansão do armazenamento, o que ainda é uma limitação para alguns utilizadores que privilegiam o armazenamento em estruturas físicas e o facto de não ter suporte para Dolby Vision.

O Pplware agradece à Samsung a cedência do smartphone para análise.