O Center for Responsible AI acaba de nomear os seus órgãos de governança. Trata-se de um consórcio de startups de IA, centros de investigação e líderes de indústria, que irá desenvolver 21 produtos de IA com o objetivo de gerar 250 milhões de euros em exportações até 2030. Serão criados 215 postos de trabalho e atribuídos 132 graus académicos, doutoramentos e mestrados.

O Center for Responsible AI é um consórcio de startups de IA, centros de investigação e líderes de indústria, apoiado pelo PRR, e acaba de nomear administração, que será responsável por definir o método de trabalho para o desenvolvimento de inteligência artificial responsável.

Center for Responsible AI - Portugal quer desenvolver soluções de IA de forma responsável

O Conselho Geral é composto por José Manuel Fonseca de Moura, Professor na Carnegie Mellon University e Diretor do programa CMU-Portugal, Arlindo Oliveira, Professor no Instituto Superior Técnico e Presidente do INESC, Cristina Fonseca, Vice-presidente de Produto na Zendesk e co-fundadora da Cleverly e Talkdesk, Pedro Bizarro, Co-fundador e Chief Science Officer na Feedzai e Vasco Pedro, Co-fundador e CEO da Unbabel.

A Comissão Executiva conta com a participação de Paulo Dimas, Vice-presidente de Inovação na Unbabel, André Eiras dos Santos, fundador e Vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico de Negócio na Sword Health, André Martins, Investigador Responsável do Instituto de Telecomunicações (IT) e Nuno André, Diretor Financeiro do Centro e Coordenador de Incentivos na Unbabel.

Para o Conselho Científico, os membros do Center for Responsible AI nomearam Isabel Trancoso, ex-Presidente do Conselho Científico do INESC-ID, António Damásio, Diretor do Brain and Creativity Institute e líder mundial em Neurociência, Francisco Pereira, líder da equipa de Machine Translation no National Institute of Mental Health (NIH, Estados Unidos) e Pedro Saleiro, Diretor de Investigação em IA na Feedzai.

Por último, o Conselho de Ética é composto por Helena Moniz, Presidente da EAMT, Pedro Conceição, Diretor de Política Estratégica no UNDP (Nações Unidas) e Virginia Dignum, Wallenberg Chair em Responsible AI e Professora de IA Social e Ética.

José Manuel Fonseca de Moura, Chair do Conselho Geral, refere que "o Center for Responsible irá ter uma grande importância para Portugal. O impacto da Inteligência Artificial nas nossas vidas é cada vez maior e o Center for Responsible AI irá desenvolver produtos de IA da próxima geração, baseados nas tecnologias e princípios da Inteligência Artificial Responsável."

Acrescenta ainda que o centro irá criar um círculo virtuoso entre startups, centros de investigação e líderes de indústria nesta área a uma escala única em Portugal.

Esta missão está confiada a uma equipa de excelência que acredito irá estar à altura deste enorme desafio

O Center for Responsible AI, apoiado pelo PRR e liderado pela Unbabel, tem como objetivo posicionar Portugal e a Europa como líder global nas tecnologias de Responsible AI, assim como nos princípios e regulação neste domínio, contribuindo para a legislação da UE em Inteligência Artificial e atraindo o melhor talento em IA do mundo. Até 2025, irá lançar 21 produtos da próxima geração de IA, baseada nas tecnologias e princípios de Responsible AI.