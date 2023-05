Descobertas mais 62 luas em Saturno. São agora 145 satélites no total

Quem tem mais luas, será Júpiter ou Saturno? Bom, há uma disputa latente entre estes dois gigantes do nosso sistema solar. Contudo, nesta batalha pelo domínio das luas, Saturno está mais uma vez no topo. As novas descobertas feitas por uma equipa de astrónomos acrescentaram 62 novas luas às 83 existentes em Saturno, elevando o seu total para 145. Este número ultrapassa os 95 satélites reconhecidos de Júpiter.

O número de luas de Saturno está em 145

Tendo em conta as últimas descobertas, Saturno é o primeiro planeta conhecido a ter mais de 100 luas. Em 11 de maio de 2023, a Universidade da Colúmbia Britânica (UBC) anunciou que técnicas cada vez mais sensíveis permitiram aos astrónomos detetar luas mais fracas e mais pequenas em torno do planeta anelado.

A equipa, liderada por Edward Ashton, antigo membro da UBC e atualmente no Instituto de Astronomia e Astrofísica da Academia Sinica de Taiwan, fez as suas descobertas utilizando o Telescópio Canadá-França-Havai em Mauna Kea, no Havai.

Utilizaram o método de deslocamento e empilhamento em dados de 2019 a 2021 para detetar luas com um diâmetro até cerca de 2,5 km. São necessários anos de dados para confirmar que estes objetos são luas e não apenas asteroides perdidos nas imagens.

Luas irregulares

As novas luas pertencem todas à categoria das irregulares. Esta designação significa que as suas órbitas são grandes, elípticas e com uma inclinação diferente da das luas regulares de Saturno. As suas órbitas estranhas levam os astrónomos a pensar que o poço gravitacional de Saturno capturou estas luas, em vez de elas se terem formado juntamente com o planeta gigante.

As luas irregulares tendem a orbitar em grupos. Os astrónomos conhecem três desses grupos à volta de Saturno, a que deram os nomes das mitologias inuíte, gaulesa e nórdica. O grupo nórdico tem a maior população de luas.

Todas as novas descobertas se enquadram nestes três grupos, e não foi surpresa que o grupo nórdico albergasse a maioria delas.

Os cientistas acreditam que as colisões criaram estes grupos lunares aglomerados. Segundo eles, as muitas luas pequenas em órbitas retrógradas são provavelmente o resultado da separação de uma lua maior. Estas lunetas podem fornecer informações sobre a história de Saturno.

Como explicou o membro da equipa Brett Gladman da UBC:

À medida que se avança para o limite dos telescópios modernos, encontramos cada vez mais provas de que uma lua de tamanho moderado, em órbita retrógrada à volta de Saturno, foi desfeita há cerca de 100 milhões de anos.

Conclusão: O número de luas de Saturno aumentou em 62 com a nova descoberta, elevando o total de satélites do planeta para 145. Isto coloca-o acima das 95 luas reconhecidas de Júpiter.