Intel está empenhada no fabrico de chips de 1 nm através dos transístores CFET

Ainda estamos a habituar-nos aos chips produzidos na litografia de 5 nm, mas a indústria dos semicondutores já está a pensar mais além, no processo de 3 nm, 2 nm e até 1 nm. Desta forma, a Intel já está de olho nos transístores CFET para a produção dos chips de 1 nm. Vamos tentar perceber melhor o que é esta tecnologia.

Intel apresenta novidades para o processo de 1 nm

Segundo as informações avançadas pelo canal Tom's Hardware, durante o evento tecnológico ITF World 2023, na Antuérpia, Bélgica, a vice-presidente sénior e diretora geral de Desenvolvimento Tecnológico da Intel, Ann Kelleher, apresentou alguns dados sobre os últimos desenvolvimentos da Intel em diversas áreas.

Uma das revelações feitas pela executiva está relacionada com a adoção da empresa californiana dos transístores CFET no futuro, especialmente para a produção de chips avançados de apenas 1 nm. Esta é a primeira vez que a marca de Pat Gelsinger revela este novo tipo de transístores, no entanto ainda não foi indicada uma data de lançamento para a produção dos novos chips.

Na apresentação da imagem acima vemos que para o próximo ano de 2024, a Intel tem preparados os transístores RibbonFET, um projeto GAA (Gate-All Around) que dá densidade ao transístor e oferece melhorias de desempenho.

Já quanto ao CFET, que significa Complementary FET, o seu design já está nos planos da empresa há algum tempo, mas agora é que os mesmos começam a ser revelados.

Os detalhes mostram que este design vai permitir que a Intel tenha transístores de 8 camadas de nanofolhas, que no fundo são duas camadas de 4 nanofolhas com RibbonFET, o que aumenta então a densidade do transístor. Para já encontram-se em análise dois tipos de CFETs, os monolíticos e os sequenciais. Pode saber ainda mais sobre CFET aqui.

Por outro lado, embora a Intel liste o CFET logo a seguir ao transístor RibbonFET para 2024, não significa que esta tecnologia seja usada em breve pela Intel, uma vez que se estima que ainda demore vários anos até termos algo em concreto com estas características, nomeadamente os chips de 1 nm.

Os pormenores ainda são muito poucos, mas este é certamente um tema sobre o qual estaremos atentos para vos trazer todas as novidades que vão sendo reveladas.