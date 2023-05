Rolls-Royce: vem aí um novo motor de avião mais ecológico e revolucionário

A aviação não está a ficar para trás nesta mudança de paradigma da eletrificação e uso de novos combustíveis para acelerar os motores. Como tal, a Rolls-Royce deu a saber que concluiu os primeiros testes do seu motor de avião de demonstração UltraFan.

Rolls-Royce em breve poderá estar a voar com o novo motor UltraFan

Os testes foram realizados utilizando 100% de combustível de aviação sustentável (SAF), principalmente a partir de matérias-primas baseadas em resíduos, mas a empresa está também a explorar opções híbridas-elétricas e movidas a hidrogénio.

Em construção há quase uma década, o UltraFan foi concebido para mostrar tecnologias que podem proporcionar uma maior eficiência de combustível para os motores de aeronaves atuais e futuras, reduzindo, por sua vez, as suas emissões e aumentando a sustentabilidade.

Especificamente, a tecnologia do UltraFan está programada para oferecer uma melhoria de 25% na eficiência do combustível em comparação com a primeira geração de motores Trent da empresa e uma melhoria de 10% na eficiência em relação ao Trent XWB - um dos motores de aeronaves de grande porte mais eficientes do mundo em serviço.

Outras características importantes do demonstrador incluem pás do ventilador em titânio de carbono e carcaça em material compósito; uma nova arquitetura de núcleo Advance3 que atinge a máxima eficiência na queima de combustível; e uma conceção de engrenagem que proporciona uma potência eficiente para futuros motores de elevado impulso e elevado rácio de bypass. Nomeadamente, a caixa de velocidades de potência do UltraFan atingiu 87.000 cavalos de potência (64MW) durante os testes - uma estreia no sector, segundo a Rolls-Royce.

O UltraFan não foi construído como um produto autónomo para alimentar um determinado tipo de aeronave. Em vez disso, o foco é a flexibilidade e a escalabilidade da tecnologia. Por isso, a Rolls-Royce optou por um tamanho maciço (diâmetro do ventilador de 3,56 metros), o que lhe permite reduzir a escala conforme as necessidades dos clientes e oferecer soluções de energia para sistemas de propulsão de dois, três eixos, tração direta e engrenagens.

O demonstrador UltraFan é um divisor de águas - as tecnologias que estamos a testar como parte desse programa têm a capacidade de melhorar os motores de hoje e os motores de amanhã. A combinação de motores de turbina a gás mais eficientes com SAF será "fundamental" para cumprir o objetivo da indústria de atingir zero emissões líquidas até 2050.

Disse Tufan Erginbilgic, CEO da Rolls-Royce.

A curto prazo, a empresa considera a possibilidade de transferir as tecnologias do UltraFan para os atuais motores Trent. A longo prazo, as capacidades de impulso escalonáveis do demonstrador, de 25 000 a 110 000 lb, poderão equipar os novos aviões de fuselagem estreita e larga previstos para a década de 2030.

Esta tecnologia de ponta contribuirá para a transição para um futuro mais ecológico para a aviação, atraindo simultaneamente mais investimento para a indústria aeroespacial do Reino Unido, contribuindo para o crescimento da economia.

Comentou Kemi Badenoch, Secretária de Negócios e Comércio do Reino Unido.