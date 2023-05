Albertina PT: Chegou a Inteligência Artificial versão portuguesa

Falar em tecnologia hoje em dia é falar em Inteligência Artificial. O tema ganhou bastante tração com a disponibilização da ferramenta ChatGPT por parte da OpenAI. Agora está também disponível a Albertina PT.

Sim, o ChatGPT também dá informações em português do Brasil. No entanto, surgir agora a Albertina PT, um modelo de Inteligência Artificial generativa, ao estilo do ChatGPT, para a Língua Portuguesa, para as variantes do Português - Brasil e Portugal.

Segundo refere a RTP, a primeira versão, disponibilizada este mês de maio, tem 900 milhões de parâmetros. Para já esta versão destina-se a investigadores e organizações, públicas e privadas, grandes e pequenas, de todos os sectores económicos.

António Branco, professor do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (DI Ciências ULisboa), refere que "Trata-se de um marco histórico muito importante na preparação tecnológica da Língua Portuguesa para a era digital"

Este trabalho está "documentado" no artigo "Advancing Neural Encoding of Portuguese with Transformer Albertina PT", que foi recentemente submetido na arXiv.

O Albertina PT é um codificador da família BERT, baseado na arquitetura neural Transformer e desenvolvido sobre o modelo DeBERTa. A Albertina está assente numa rede neuronal artificial que, como o nome indica, pretende funcionar da mesma forma como os neurónios se interligam. Para agora está disponível apenas um primeiro módulo, mas em julho, o projeto deverá ficar concluído com a disponibilização de um segundo módulo conhecido por GPT-PT, que será grátis, à semelhança da Albertina.