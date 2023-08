Recebeu um “477” no WhatsApp? É mensagem por código e há muitas mais para descodificar

Antigamente, quando usávamos telemóveis com teclas físicas e limites para o envios de SMS, tínhamos que recorrer a códigos e abreviaturas que ainda hoje certamente muitos de nós ainda utilizamos fruto do hábito. Há mesmo uma geração que ainda substitui o "q" por "k"! Mas hoje os jovens, sem limites de caracteres, com corretores de texto automáticos, não deixam de ser criativos e existe uma série de códigos numéricos que está a ser utilizado no envio de mensagens. "477" sabe o que significa? Venha descobrir este e muitos outros códigos.

Depois de perceber que existem entre os mais jovens o envio de mensagens por código, sem entender bem o que estava a ser enviado, fui pesquisar e encontrei várias listas que explicam vários destes códigos que estão a ser enviados por WhatsApp ou nas caixas de mensagens das redes sociais, também populares no TikTok.

O 477 é o código que significa "Amigos para sempre" e pode vir acompanhado de um coração ❤ ou de uma carinha amorosa 😊. Outro código que começou a ser usado mais recentemente é o 88 e que é uma abreviatura para "adeus" ou "tchau".

Na altura dos telemóveis uma das mais conhecidas ofensas era o "tecla 3" (quem é da época vai entender). Usávamos "k" em vez do "q" para evitar ter que escrever mais letras numa época de limite de caracteres nas SMS, "mesmo" escrevíamos "mm", "porque" era "pk" e "quando" podia ser "knd" "qd" ou "qnd"...

A utilização destes números, atualmente, é um pouco mais à frente e considera, em muitos casos, o número de letras de cada palavra em inglês. Por exemplo, 477 vem de "best friends forever". Mas nem todos partem desse principio, tal como o 88 ou o 505. Este último significa "SOS".

Vejamos uma lista de alguns códigos que encontrei e que estão a ser utilizados entre os mais jovens:

477 - Amigos para sempre

- Amigos para sempre 88 - Adeus

- Adeus 505 - SOS

- SOS 737 - Boa noite

- Boa noite 1543 - Ainda te amo

- Ainda te amo 14643 - Sempre te amarei

- Sempre te amarei 823 - Estou a pensar em ti

- Estou a pensar em ti 153 - Adoro-te

- Adoro-te 99 - Eu vou fazer isso

- Eu vou fazer isso 687 - Sinto muito ou desculpa

- Sinto muito ou desculpa 7375 - Obrigado por me fazeres feliz

- Obrigado por me fazeres feliz 276 - Ajuda-me por favor

- Ajuda-me por favor 815 - Eu vou ficar bem

Quais as abreviaturas e códigos mais utiliza no envio de mensagens? E conhecia alguma destas?