Pritunl: Cliente VPN Open Source e fácil de configurar…

Precisa de um cliente VPN que seja gratuito? Então temos hoje uma boa e interessante solução. Chama-se Pritunl e é um cliente VPN bastante intuitivo e open source.

Antes de explicar o conceito de VPN vamos a um exemplo atual, presente e frequente nos dias de hoje. Vamos considerar uma empresa que revende vários tipos chocolates e que tem “na rua” vários vendedores que tentam vender esse produtos às lojas.

Esses vendedores trazem normalmente consigo um smartphone/tablet ou um PC para registar/validar de imediato as encomendas no sistema de stocks/encomendas interno da empresa. No entanto, como o vendedor está “na rua”, ligado a uma rede pública (Internet), como fazer para se ligar em segurança (a partir do exterior) ao servidor interno da empresa onde está o sistema de stocks/encomendas? As VPNs (Virtual Private Network) são uma das soluções!

Uma VPN é:

Virtual – informação para uma rede privada é transportada “em cima” de uma rede

– informação para uma rede privada é transportada “em cima” de uma rede Privada – A comunicação é cifrada, de forma a manter a confidencialidade dos dados ponto a ponto.

Quando um utilizador estabelece uma ligação VPN é criado um canal de comunicação seguro, usando técnicas de criptografia e autenticação, permitindo assim a troca confiável de dados sobre redes públicas (no exemplo anterior, o vendedor estando ligado à Internet, pode estabelecer uma VPN para a empresa e assim aceder ao sistema interno sistema de stocks/encomendas, como se estivesse fisicamente ligado a rede local da empresa, para consultar ou registar algum tipo de informação de uma forma segura).

Ligue-se a servidores OpenVPN com um cliente gratuito, de código aberto e seguro. O Pritunl permite também que se ligue a um servidor Pritunl. Este cliente de VPN está disponível para todos os sistemas operativos.

Outro exemplo da utilização de VPN é, por exemplo, quando um aluno necessita de aceder a serviços que apenas estão disponíveis apenas internamente na Universidade/Politécnico/Escola.

Pritunl