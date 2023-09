O tema dos EVs é um dos assuntos mais quentes e polémicos das notícias do mundo automóvel e do mundo tecnológico. A adoção destes automóveis é cada vez mais uma tendência evidente, embora ainda encontre muitas resistência. Mas... e qual é o papel do Estado nesta transição? Para tentarmos perceber a opinião dos leitores, na nossa questão desta semana queremos que nos diga se o Estado Português deveria adotar apenas veículos elétricos. Participe!

Deveria o Estado Português adotar apenas veículos elétricos?

As alterações climáticas e a enorme emissão de carbono para a atmosfera deveria ser uma preocupação de todos nós. As catástrofes naturais constantes a que temos assistido nas notícias diárias são uma das muitas evidências deste fenómeno e todos deveremos batalhar no sentido de estagnar ou diminuir o impacto que estas mudanças terão no mundo, nas nossas vidas e até da nossa existência.

Desta forma, a transição para os automóveis elétricos tem sido um dos pontos centrais destas mudanças, sendo que cada vez é mais frequentes vermos estes veículos a circularem nas estradas juntamente com os tradicionais a combustão. Portanto, embora ainda haja muita resistência, a verdade é que há uma crescente tendência na compra de EVs e as últimas informações indicam que mais de 1/5 dos carros vendidos na União Europeia em agosto foram elétricos.

Mas este papel de agente de mudança não pode ser exigido apenas à população, sendo que os governos têm aqui um papel fundamental até para semearem a motivação e ensinarem as pessoas o caminho certo na busca de soluções alternativas e sustentáveis. Em Portugal, por exemplo, ainda não estamos a assitir a uma alteração evidente a nível dos veículos de serviço estatal, mas poderá ser uma questão de tempo.

Assim na nossa questão desta semana queremos que nos diga se deveria o Estado Português adotar apenas veículos elétricos. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Deveria o Estado Português adotar apenas veículos elétricos? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela vossa participação!

